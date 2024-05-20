Reisi'nin içinde olduğu helikopterde neler oldu? İranlı Bakan Yardımcısı o anları anlattı

İran İslam Devleti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ve beraberindeki heyetin helikopter kazası geçirmişti. Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunda olan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Safari helikopterin sert iniş yaptığı anlara ilişkin konuştu.

Reisi'nin içinde olduğu helikopterde neler oldu? İranlı Bakan Yardımcısı o anları anlattı
Editör: Yağmur Biçen

İran İslam Devleti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ve beraberindeki heyetin helikopter kazası geçirmişti.  Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunda olan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Safari helikopterin sert iniş yaptığı anlara ilişkin konuştu:


"Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyet, İlham Aliyev ile görüşme ve basın görüşmesi sonrasında 3 helikopterle Tebriz Rafinerisi'ne gittik, ben de bunlardan birindeydim. Helikopterlerdeydim, hava çok bulutlu ve çok kötüydü.

Kurtarma çalışmalarının başarılı olmasını umuyoruz; İlk başta İmam Cuma ile konuşabildiler ve kendisi de biraz kötü hissettiğini ve ambulans seslerini duyabildiğini söyledi, diğer helikopterlerdeki bakanlar ve heyet hemen oraya gittiler ama gitmek zor, hava soğuk ve sisli, bu bölgenin ormanı o kadar çamurlu ki adım adım yürüyebiliyorsunuz."

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