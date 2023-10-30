Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? 30 Ekim 2023 Günü Güncel Altın Fiyatları...

Altının kaç TL olduğu çok sayıda insan tarafından merak edilmektedir. Bu fiyatlar piyasadaki taleplere göre değişebilir, artabilir ya da düşebilir. Bu nedenle altın yatırımları yapmak isteyenler için düzenli takip edilmesi gereken bir konudur. Peki 30 Ekim 2023 günü altın kaç TL olacak?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 14 Ekim günü alış fiyatını 1812.31 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1812.88 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11711.65 TL, satış fiyatı da 11901.89 TL’dir.



30 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı:1812.31

Satış Fiyatı: 1812.88

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2935.77

Satış Fiyatı: 2983.95

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5871.09

Satış Fiyatı: 5974.14

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11711.65

Satış Fiyatı: 11901.89

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11983.77

Satış Fiyatı: 12191.72

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11986.99

Satış Fiyatı: 12193.46

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 29099.36

Satış Fiyatı: 29672.23