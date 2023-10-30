Döviz Kurunda Haftanın İlk Gününde Son Durum... 30 Ekim İçin Güncel Alış ve Satış Fiyatları...

Döviz kuru piyasa beklentilerine ve taleplerine göre sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle çok sayıda insan döviz kurunu yakından takip etmektedir. Bu şekilde döviz kuruna göre yatırımlarını ve üretimlerini planlayabilirler. Peki 30 Ekim günü dolar, euro ve sterlin kaç TL'den değer buldu?

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 30 Ekim 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

30 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,16

Dolar Satış: 28,23

Euro Alış: 29,70

Euro Satış: 29,82

Sterlin Alış: 33,94

Sterlin Satış: 34,24

30 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,21

Dolar Satış: 28,25

Euro Alış: 29,85

Euro Satış: 29,87

Sterlin Alış: 34,26

Sterlin Satış: 34,32