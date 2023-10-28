Altında Hafta Sonu Atakları! 28 Ekim 2023 Altın Güncel Fiyatları

Hafta içi altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Bu yüzden hafta sonu altın fiyatları merak edildi. Bu yükselişe rağmen piyasa uzmanlar önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanacağının altını çizdi. Bu yüzden en yüksek rakamlarda vatandaşların altınlarını değerlendirmeleri tavsiye edilir. Normalde altın piyasalarında hafta sonları durağanlık göstermesine rağmen yatırım amaçlı altın biriktiren birçok vatandaşın gözleri fiyat oranlarında takıldı.

28 Ekim 2023 Altın Güncel Fiyatları

Altın piyasasını en çok etkileyen petrol ve dolar fiyatlarındaki artış nedeniyle hafta sonu altında da hareketlilik yaşanacağı bekleniyor. Altında yaşanacak fiyat atakları önümüzdeki süreçlerde tüm piyasa dengelerini etkileyebilir. Uzmanlar yükselişte olan altın pik yaptığında özellikle yatırımcıların satıp düşükten satın almalarını tavsiye ediyor.

♦️ Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın alış: 1.816,63₺

Gram altın satış: 1.817,19₺

♦️ Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın alış: 2.993,00₺

Çeyrek altın satış: 3.067,00₺

♦️ Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım altın alış: 6.004,00₺

Yarım altın satış: 6.134,00₺

♦️ Tam Altın Ne Kadar?

Tam altın alış: 11.971,00₺

Tam altın satış: 12.218,00₺

♦️ Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Cumhuriyet altını alış: 12.185,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.369,00₺

♦️ Ata Altın Ne Kadar?

Ata altın alış: 12.247,00₺

Ata altın satış: 12.531,00₺