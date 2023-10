Bursa Güne Depremle Başladı! Korkutan Sinsi Depremler! 28 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Deprem Verileri

6 Şubat'tan bu yana tüm Türkiye'de korkuya neden olan depremler merak konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli'nin verilerinde yer alan depremler hakkında kısa bir bilgi topladık. Bu sabah saatlerinde Bursa'da meydana gelen 3.2 şiddetindeki deprem de paniğe neden oldu.

28 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Deprem Verileri

Ülkemizde adeta deprem fırtınaları meydana gelmeye devam ediyor. Uzmanlarında uyardığı ve peş peşe fay hatlarının kırıldığı bugünlerde AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri an be an vatandaşlarla resmi sitelerinde paylaşmaya devam ediyor.

İşte Kandilli Deprem Verileri

2023.10.28 09:30:52 36.2797 36.3318 5.3 -.- 1.7 -.- MELEKLI-(HATAY) İlksel

2023.10.28 09:18:06 35.9930 29.3377 5.0 -.- 2.0 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2023.10.28 09:05:32 38.1270 36.3698 11.8 -.- 1.3 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.28 08:49:52 38.2053 27.6548 5.1 -.- 1.8 -.- BAYINDIR (IZMIR) İlksel

2023.10.28 07:20:11 37.6495 35.4987 1.1 -.- 2.9 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.10.28 06:51:24 38.1707 38.3673 5.0 -.- 2.5 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.10.28 06:50:12 39.8753 29.2305 8.9 -.- 3.2 3.2 ALPAGUT-KELES (BURSA) İlksel

2023.10.28 05:36:27 36.2277 36.1167 10.4 -.- 1.5 -.- GUNYAZI-(HATAY) İlksel

2023.10.28 05:30:13 36.9098 27.6078 4.8 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.10.28 04:31:31 37.5960 27.0297 3.3 -.- 1.5 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel

2023.10.28 04:29:45 40.6817 27.4365 6.3 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.10.28 04:24:51 37.6258 27.0302 7.5 -.- 1.5 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel

2023.10.28 03:28:23 37.7532 36.3020 5.0 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.28 03:20:46 39.6553 32.9933 10.9 -.- 1.5 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel

2023.10.28 02:43:40 38.1095 38.4472 2.4 -.- 2.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.10.28 02:39:37 37.4280 37.0240 5.0 -.- 2.0 -.- ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.28 02:30:52 40.6873 32.7712 2.7 -.- 2.5 -.- YONCALI-CERKES (CANKIRI) İlksel

2023.10.28 02:14:04 38.1513 36.5982 11.1 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.28 02:06:11 38.1222 37.8137 9.0 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.10.28 02:00:14 38.5728 39.6873 5.0 -.- 3.2 3.3 KUMYAZI-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.10.28 01:16:32 37.8738 36.2753 5.3 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.10.28 00:25:38 38.3355 37.7768 11.2 -.- 1.7 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.10.28 00:14:40 38.1995 38.6390 5.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.10.28 00:12:14 37.8855 37.8087 9.2 -.- 1.4 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

AFAD Deprem Verileri!

AFAD günlük hem tsunami hem dünya genelinde hem de Türkiye'de olan deprem verilerini kurumsal sitelerinde paylaşıyor. Bu linkten hepsine ulaşabilirsiniz.