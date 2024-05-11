Zehir tacirleri yakalandı

Zehir tacirleri Kütahya'da yakalandı. Kütahya’da İstanbul’dan getirdikleri 45 bin 71 kullanımlık kâğıda emdirilmiş bonzai ile yakalanan 2’si açık cezaevinden izinli çıkan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zehir tacirleri yakalandı
Editör: Yağmur Biçen
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Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul’dan Kütahya’ya uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilen A. Ö. (26 ) ile Kütahya Açık Cezaevinden izinli çıkan Y.Ş. (41) ve İ. L. (59 ) isimli şahısların otogarda otobüsten inmek üzere hazırlanırken ekipleri fark edip içinde uyuşturucu madde bulunan çöp poşetini otobüsün içine gizlemeye çalıştıklarının görülmesi üzerine şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada, çöp poşeti içine konulmuş toplam 45 bin 71 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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