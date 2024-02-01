Altında yükseliş durdu! Gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 1 Şubat Perşembe akşamı itibariyle altında yükseliş durdu. Peki Gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı...

Altında yükseliş durdu! Gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı
Altında yükseliş durdu! Gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı
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Altın yatırımcıları, gram altının ne kadar olduğunu merak ediyor. Altındaki yükseliş bugün durakladı. Vatandaşlar Gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor. Peki gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU

Altında yükseliş durdu! Gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı - Resim : 1

1 Şubat Perşembe akşamı itibariyle gram altın fiyatları bu şekildedir;

gram altın alış fiyatı 1.982,86

gram altın satış fiyatı 1.983,22

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altında yükseliş durdu! Gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı - Resim : 2

Bu akşam çeyrek altın fiyatları şu şekildedir:

çeyrek altın alış fiyatı 3.172,57

çeyrek altın satış fiyatı 3.242,56

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