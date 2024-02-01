Altında yükseliş durdu! Gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı

Altın yatırımcıları, gram altının ne kadar olduğunu merak ediyor. Altındaki yükseliş bugün durakladı. Vatandaşlar Gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor. Peki gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU

1 Şubat Perşembe akşamı itibariyle gram altın fiyatları bu şekildedir;

gram altın alış fiyatı 1.982,86

gram altın satış fiyatı 1.983,22

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Bu akşam çeyrek altın fiyatları şu şekildedir:

çeyrek altın alış fiyatı 3.172,57

çeyrek altın satış fiyatı 3.242,56