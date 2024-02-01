İşte emeklilerin yaşam mücadelesi

"Ete hasretiz, peyniri unuttuk, üzerimizde giyecek ceketimiz yok"... Bu sözler emeklinin yaşam mücadelesinin ne boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. Manisa Soma'da "emeklilere aylığınız ile geçinebiliyor musunuz" diye sorduk.

Editör: Osman Bekar
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En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi. Bu zamda emekliye çare olmadı. Aldıkları rakam hem yoksulluk hem açlık sınırının altında.

Geçim sıkıntısı çeken emekliler Ak Parti hükümetine tepkili.

Manisa Soma'da emeklilere mikrofon uzattık bin ah işittik. Kıt kanat geçinerek ayakta kalmaya çalıştıklarını anlatıyorlar.

Emekli aylığının insanca yaşayacak düzeye çıkarılmasını istiyorlar.

Emekli yurttaşlar pazara 2 haftada bir gittiklerini ve ete, peynire uzaktan bakarak ay sonunu getirmeye çalıştıklarını sölüyorlar.

İşte emeklilerin yaşam mücadelesiİşte emeklilerin yaşam mücadelesiEkonomi
# emekli # geçim derdi
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