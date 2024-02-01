İşte emeklilerin yaşam mücadelesi



En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi. Bu zamda emekliye çare olmadı. Aldıkları rakam hem yoksulluk hem açlık sınırının altında.



Geçim sıkıntısı çeken emekliler Ak Parti hükümetine tepkili.



Manisa Soma'da emeklilere mikrofon uzattık bin ah işittik. Kıt kanat geçinerek ayakta kalmaya çalıştıklarını anlatıyorlar.



Emekli aylığının insanca yaşayacak düzeye çıkarılmasını istiyorlar.



Emekli yurttaşlar pazara 2 haftada bir gittiklerini ve ete, peynire uzaktan bakarak ay sonunu getirmeye çalıştıklarını sölüyorlar.