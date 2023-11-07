Altını Olanlar Buraya! Altın Kaç TL Oldu? 7 Kasım 2023'te Güncel Alış ve Satış Fiyatları...

Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. İnsanlar altın fiyatlarını öğrenerek yatırımlarını şekillendirirler. Her gün güncel fiyatları değişen altının fiyatları piyasaya göre belirlenir. Peki 7 Kasım günü altın fiyatları kaç TL oldu?

Altını Olanlar Buraya! Altın Kaç TL Oldu? 7 Kasım 2023'te Güncel Alış ve Satış Fiyatları...
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Altın çoğu insanın yatırımlarını yaparken tercih ettiği bir yoldur. Kimi zaman altın bozdurarak kimi zamansa satın alarak altın üzerinden yatırım yapılabilir. Bu nedenle insanlar altının güncel alış ve satış fiyatlarını mutlaka takip ederler. İşte 7 Kasım 2023 günü güncel altın fiyatları... 

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 7 Kasım günü alış fiyatını 1804.39 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1804.80 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11646.94 TL, satış fiyatı da 11850.31 TL’dir.

Altını Olanlar Buraya! Altın Kaç TL Oldu? 7 Kasım 2023'te Güncel Alış ve Satış Fiyatları... - Resim : 1
7 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1804.39
Satış Fiyatı: 1804.80

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2921.84
Satış Fiyatı: 2968.66

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5844.27
Satış Fiyatı: 5946.32

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11646.94
Satış Fiyatı: 11850.31

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 11914.6
Satış Fiyatı: 12130.28

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 11922.95
Satış Fiyatı: 12125.99

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 28929.61
Satış Fiyatı: 29512.04

Dövizi Alalım Mı Satalım Mı? Güncel Döviz Kuru Belli Oldu? 7 Kasım 2023 dolar, Euro ve Sterlinin Güncel Alış ve Satış Fiyatları...Dövizi Alalım Mı Satalım Mı? Güncel Döviz Kuru Belli Oldu? 7 Kasım 2023 dolar, Euro ve Sterlinin Güncel Alış ve Satış Fiyatları...Borsa
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