Altını Olanlar Buraya! Altın Kaç TL Oldu? 7 Kasım 2023'te Güncel Alış ve Satış Fiyatları...

Altın çoğu insanın yatırımlarını yaparken tercih ettiği bir yoldur. Kimi zaman altın bozdurarak kimi zamansa satın alarak altın üzerinden yatırım yapılabilir. Bu nedenle insanlar altının güncel alış ve satış fiyatlarını mutlaka takip ederler. İşte 7 Kasım 2023 günü güncel altın fiyatları...

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 7 Kasım günü alış fiyatını 1804.39 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1804.80 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11646.94 TL, satış fiyatı da 11850.31 TL’dir.



7 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1804.39

Satış Fiyatı: 1804.80

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2921.84

Satış Fiyatı: 2968.66

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5844.27

Satış Fiyatı: 5946.32

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11646.94

Satış Fiyatı: 11850.31

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11914.6

Satış Fiyatı: 12130.28

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11922.95

Satış Fiyatı: 12125.99

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 28929.61

Satış Fiyatı: 29512.04