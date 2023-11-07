Dövizi Alalım Mı Satalım Mı? Güncel Döviz Kuru Belli Oldu? 7 Kasım 2023 dolar, Euro ve Sterlinin Güncel Alış ve Satış Fiyatları...
Döviz yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada çok sıkı şekilde takip edilir. Bu nedenle çok sayıda insan döviz kurunu yakından takip etmektedir. Dolar, euro ve sterlinin kaç TL olduğu özellikle doların TL karşısındaki değeri merak edilen şeylerden biridir. İşte 7 Kasım 2023 güncel döviz fiyatları...
Dolar, euro ve sterlin her gün değişen bir fiyat skalasına sahiptir. Bu nedenle çok sayıda insan döviz kurunun güncel fiyatlarını merak etmektedir. Döviz kuru piyasadaki değerlendirmelere ve diğer taleplere göre şekillenmektedir. Peki 7 Kasım 2023 günü dolar, euro ve sterlinin güncel alış ve satış değerleri kaç TL oldu?
7 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI
Dolar Alış: 28,47
Dolar Satış: 28,53
Euro Alış: 30,38
Euro Satış: 30,50
Sterlin Alış: 34,86
Sterlin Satış: 35,15
7 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI
Dolar Alış: 28,46
Dolar Satış: 28,47
Euro Alış: 30,46
Euro Satış: 30,48
Sterlin Alış: 34,96
Sterlin Satış: 35,14