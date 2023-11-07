Dövizi Alalım Mı Satalım Mı? Güncel Döviz Kuru Belli Oldu? 7 Kasım 2023 dolar, Euro ve Sterlinin Güncel Alış ve Satış Fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin her gün değişen bir fiyat skalasına sahiptir. Bu nedenle çok sayıda insan döviz kurunun güncel fiyatlarını merak etmektedir. Döviz kuru piyasadaki değerlendirmelere ve diğer taleplere göre şekillenmektedir. Peki 7 Kasım 2023 günü dolar, euro ve sterlinin güncel alış ve satış değerleri kaç TL oldu?

7 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,47

Dolar Satış: 28,53

Euro Alış: 30,38

Euro Satış: 30,50

Sterlin Alış: 34,86

Sterlin Satış: 35,15

7 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,46

Dolar Satış: 28,47

Euro Alış: 30,46

Euro Satış: 30,48

Sterlin Alış: 34,96

Sterlin Satış: 35,14