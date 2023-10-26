Altının Fiyatları Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 26 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları...

Altın fiyatları sıklıkla değişirken günler altın fiyatlarının kaç TL olduğu merak konusudur. Peki altın eşitleri bugün kaç TL'den değer buldu? Çeyrek, yarım vb altın türleri 26 Ekim'de kaç TL?

Altının Fiyatları Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 26 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları...
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Altın fiyatları her gün değişmektedir Bu nedenle altın fiyatları düzenli olarak takip edilmektedir. Peki 26 Ekim 2023 günü altın kaç TL'den değer buldu? 

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 26 Ekim günü alış fiyatını 1796.36 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1796.73 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11599.84 TL, satış fiyatı da 11785.45 TL’dir.

Altının Fiyatları Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 26 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları... - Resim : 1

26 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1796.36
Satış Fiyatı: 1796.73

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2909.52
Satış Fiyatı: 2955.75

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5818.45
Satış Fiyatı: 5818.45

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11599.84
Satış Fiyatı: 11785.45

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 11871.45
Satış Fiyatı: 12076.57

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 11873.26
Satış Fiyatı: 12082.75

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 28834.31
Satış Fiyatı: 29390.83

Dolar, Euro, Sterlin Kaç TL Oldu? Dövizde Son Gelişmeler... 26 Ekim 2023 Günü Güncel Döviz Fiyatları...Dolar, Euro, Sterlin Kaç TL Oldu? Dövizde Son Gelişmeler... 26 Ekim 2023 Günü Güncel Döviz Fiyatları...Borsa
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