Altının Fiyatları Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 26 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları...

Altın fiyatları her gün değişmektedir Bu nedenle altın fiyatları düzenli olarak takip edilmektedir. Peki 26 Ekim 2023 günü altın kaç TL'den değer buldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 26 Ekim günü alış fiyatını 1796.36 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1796.73 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11599.84 TL, satış fiyatı da 11785.45 TL’dir.

26 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1796.36

Satış Fiyatı: 1796.73

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2909.52

Satış Fiyatı: 2955.75

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5818.45

Satış Fiyatı: 5818.45

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11599.84

Satış Fiyatı: 11785.45

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11871.45

Satış Fiyatı: 12076.57

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11873.26

Satış Fiyatı: 12082.75

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 28834.31

Satış Fiyatı: 29390.83