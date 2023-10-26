Dolar, Euro, Sterlin Kaç TL Oldu? Dövizde Son Gelişmeler... 26 Ekim 2023 Günü Güncel Döviz Fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin dünyada en çok merak edilen döviz türlerindendir. Bu türleri merak edenler internetten döviz kurunu takip ederler. 26 ekim günü dolar, euro ve sterlini kaç TL olduğu ise yatırımcılar tarafından araştırılmaktadır. Peki 26 Ekim günü döviz kuru nasıl değişti?

Dolar, Euro, Sterlin Kaç TL Oldu? Dövizde Son Gelişmeler... 26 Ekim 2023 Günü Güncel Döviz Fiyatları...
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Döviz her yaştan insanın sıklıkla merak ettiği bir konudur. Bu döviz işlemler gerçekleşirken döviz kurlarının güncel isimleri üzerinden hareket edilir. Peki 26 Ekim günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 26 Ekim 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

Dolar, Euro, Sterlin Kaç TL Oldu? Dövizde Son Gelişmeler... 26 Ekim 2023 Günü Güncel Döviz Fiyatları... - Resim : 1

26 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,11

Dolar Satış: 28,17 

Euro Alış: 29,50 

Euro Satış: 29,67

Sterlin Alış: 33,73

Sterlin Satış: 34,01

26 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,14 

Dolar Satış: 28,16

Euro Alış: 29,67

Euro Satış: 29,68

Sterlin Alış: 34,00

Sterlin Satış: 34,05

Altının Fiyatları Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 26 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları...Altının Fiyatları Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 26 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları...Altın Fiyatları
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