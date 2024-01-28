Altının zirve yapacağı tarih belli oldu! Bakın altın fiyatları ne zaman rekor kıracak

Altının zirve yapacağı tarih altın tahminlerinde bulunan Filiz Eryılmaz tarafından geldi. Altın yatırımcılarını ilgilendiren bu habere göre altın fiyatları o tarihte rekor kıracak. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın fiyatları hakkında bakın neler söyledi...

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRACAK

Altının zirve yapacağı tarihi açıklayan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yatırımcıların merakla beklediği haberi verdi. Eryılmaz Mart ayına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"Altını doğrudan ya da dolaylı her türlü varlık 2024 yılında kazandıracak. Fakat treni kaçırmamak lazım. Dolayısıyla bu aralar çok önemli. Artık alım fırsatını bu ara yakaladık, yakaladık. Sonra ikinci çeyrek itibariyle artık marttan sonra altında daha yüksek seviyeler görmeye başlayacağız."

Altın yatırımcılarını uyaran Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın ifadelerine bakılacak olursa, elinizi çabuk tutun, alım fırsatı devam ediyor. Eryılmaz şu sözleri söyledi: