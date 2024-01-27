Akaryakıt fiyatları değişiyor! Bir zam daha geliyor...

Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Bir zam daha geliyor. Peki bu zam motorin mi yoksa benzin için mi olacak? Akaryakıta gelecek zammın tutarı ne kadar olacak? İşte yanıtı...

Akaryakıt fiyatları değişiyor! Bir zam daha geliyor...
Akaryakıt fiyatları değişiyor! Bir zam daha geliyor...
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Araç sahiplerini üzen haber geldi. Akaryakıt fiyatları değişiyor. Motorine yine zam geliyor. Peki benzin fiyatları için durum nasıl gelişecek? Motorin zammı pazartesi gününden itibaren pompaya yansıyacak. İşte 29 Ocak Pazartesi günü pompaya yansıyacak akaryakıt zammı ayrıntıları...

AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Akaryakıt fiyatları değişiyor

Motorine gelecek olan zam ile akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Motorin fiyatı 29 Ocak pazartesi gecesi değişecek ve o gün bir zam daha gelecek. Benzin fiyatları ise pazartesi günü değişmeyecek

MOTORİNE ZAM

MOTORİNE ZAM

Motorine gelecek yeni zam ile beraber İstanbul, Ankara ve İzmir'de mazotun fiyatının bu şekilde olması bekleniyor;

İstanbul'da 41,62 TL

Ankara'da 42,32 TL

İzmir'de 42,53 TL

Akaryakıt fiyatları kaç TL'ye yükseldi? Artış devam edecek mi? 27 Ocak 2024 günü güncel akaryakıt fiyatları...Akaryakıt fiyatları kaç TL'ye yükseldi? Artış devam edecek mi? 27 Ocak 2024 günü güncel akaryakıt fiyatları...Ekonomi
# akaryakıt # benzin # mazot
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