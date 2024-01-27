Akaryakıt fiyatları kaç TL'ye yükseldi? Artış devam edecek mi? 27 Ocak 2024 günü güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları sadece arabası olanları değil, taşıma kullanan tüm insanları ilgilendirmektedir. Güncel akaryakıt fiyatları internette en çok aranan sorulardan biri olmuştur. Peki akaryakıt 27 Ocak 2024'te kaç TL oldu?
Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin hep merakla izlediği konulardır. Aynı zamanda tüm vatandaşları da çeşitli yollarla ilgilendiren akaryakıt fiyatları Brent petrolün varil fiyatına göre belirlenmektedir. Dövizdeki dalgalanmalar ya da petrolün alış ve satış fiyatları da akaryakıt fiyatlarının düşmesine ya da artmasına neden olur. Peki 27 Aralık 2024 Cumartesi günü akaryakıt fiyatları kaça yükseldi?
27 ARALIK 2024 GÜNÜ AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL'DA (AVRUPA) YAKIT FİYATLARI
BENZİN: 38,34 TL
MOTORİN: 40,28 TL
OTOGAZ: 20,28 TL
İSTANBUL'DA (ANADOLU) YAKIT FİYATLARI
BENZİN: 38,25 TL
MOTORİN: 40,21 TL
OTOGAZ: 19,76 TL
ANKARA'DA YAKIT FİYATLARI
BENZİN: 39,01 TL
MOTORİN: 41,02 TL
OTOGAZ: 20,15 TL
İZMİR'DE YAKIT FİYATLARI
BENZİN: 39,22 TL
MOTORİN: 41,22 TL
OTOGAZ: 41,17 TL