Diyarbakır'da zincirleme kaza

Kaza, Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde meydana geldi. 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da zincirleme kaza
Editör: Yağmur Biçen

Silvan Bulvarı’nda 34 BYY 562, 59 TF 492, 67 ACT 496, 21 AFG 342, 21 TB 157, 21 KD 552, 06 FN 9143 ve 07 GAL 88 plakalı otomobillerin hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.


Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis, ulaşımı kontrollü sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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