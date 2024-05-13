Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bu iller sular altında kalabilir!

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işte bu illeri uyardı...

Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bu iller sular altında kalabilir!
Editör: Yağmur Biçen
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İDepremlere yönelik Türkiye’de uzman isimlerde çalışmalar yaparak öngörülerini paylaşıyor. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan ise önemli uyarılar geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Ercan, o bölgelerde tsunamiyi tetikleyecek nedenleri açıkladı.

X hesabında paylaşım yapan Ercan, İzmir, Sığacık, Doğanbey, Akarca, Pamucak, Kuşadası, Akköy, Gökova, Fethiye, Marmaris Körfezlerinde tsunami olabileceğini duyurdu. Bu bölgelerde tsunaminin kuzey-güney yönlü yanal atımlı kırıklardan değil, 6,5'luk deniz depremi üreten doğu-batı gidişli düşüntülü kırıklardan yaşanacağını belirtti.

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