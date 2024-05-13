Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bu iller sular altında kalabilir!
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işte bu illeri uyardı...
İDepremlere yönelik Türkiye’de uzman isimlerde çalışmalar yaparak öngörülerini paylaşıyor. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan ise önemli uyarılar geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Ercan, o bölgelerde tsunamiyi tetikleyecek nedenleri açıkladı.
X hesabında paylaşım yapan Ercan, İzmir, Sığacık, Doğanbey, Akarca, Pamucak, Kuşadası, Akköy, Gökova, Fethiye, Marmaris Körfezlerinde tsunami olabileceğini duyurdu. Bu bölgelerde tsunaminin kuzey-güney yönlü yanal atımlı kırıklardan değil, 6,5'luk deniz depremi üreten doğu-batı gidişli düşüntülü kırıklardan yaşanacağını belirtti.