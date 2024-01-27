Altın dur durak bilmiyor! Artmaya devam edecek mi? Altın fiyatlarında son durum... 27 Ocak 2024 günü güncel altın fiyatları...

Altın her zaman en çok tercih edilen ziynet eşyalarından olmuştur. Altın bilezik, küpe gibi eşyalarda kullanılmasının yanı sıra çeyrek ya da gram altın gibi ürünler de yatırım amaçlı kullanılabiliyor. Altın türleri ağırlıklarına ve değerlerine göre ayrılır ve adlandırılır. Sürekli fiyat değişse de hafta sonu işlem yapılamadığı için altın fiyatları sabit kalmaktadır ve yeni haftaya da bu fiyatlardan girmektedir. Peki 27 Ocak 2024 günü altın fiyatları kaç TL oldu? Gram altın fiyatı arttı mı? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları...

27 OCAK 2024 GÜNÜ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

GRAM ALTIN

ALIŞ FİYATI: 1.967 TL

SATIŞ FİYATI: 1.967 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ FİYATI: 3.334 TL

SATIŞ FİYATI: 3.388 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ FİYATI: 6.668 TL

SATIŞ FİYATI: 6.746 TL

TAM ALTIN

ALIŞ FİYATI: 13.294 TL

SATIŞ FİYATI: 13.440 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ FİYATI: 13.625 TL

SATIŞ FİYATI: 13.831 TL

ATA ALTIN

ALIŞ FİYATI: 13.559 TL

SATIŞ FİYATI: 13.897 TL