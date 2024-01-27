58 yıllık mücadelenin hikayesi: Cem Karaca'nın hayatı beyaz perdeye taşındı

“Tamirci Çırağı”, “Islak Islak”, “Sevda Kuşun Kanadında” gibi pek çok şarkısı yediden yetmişe herkesin hafızasına kazınan, Cem Karaca'nın hayatı film oldu. Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini üstlendiği 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' sinema eleştirmenlerinden de tam not aldı.

"Başarılı bir biyografi çalışması olmuş"

Anadolu Rock müziğinin öncü isimlerinden Cem Karaca'nın hayatını anlatan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' hayranları tarafından merakla bekleniyordu.



Aydınlık Gazetesi köşe yazarı, sinema eleştirmeni Tunca Arslan filmin dönem içi geçen olayları da olduğu gibi yansıttığını belirtti. Tunca Arslan, Ulusal Kanal'a verdiği demeçte şunları söyledi:

"Cem Karaca'nın yaşamını gayet iyi anlatmış onun mücadelesini düşüncelerini, Anadolu Rock türüne getirdiği katkıları çok iyi anlatmış. Filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu otururken, Cem Karaca'yı ise İsmail Hacıoğlu canlandırıyor. Cem Karaca'nın moğollar grubundan arkadaşı Taner Ongür, kafam karıştı denim diyor filmi seyredince Cem'i görmüş gibi oldum karşımda........ İsmail Hacıoğlu o kadar gerçekçi bir oyunculuk sergilemiş.Fimdeki bütün şarkıları da Hacıoğlu seslendiriyor. Mimikleri, jestleri, sesi şarkıları kendisi söylüyor. yani sesini de oldukça iyi resmetmiş. Oturuşu kalkışı çok başarılı. Cem Karaca'nın değişimini dönüşümünü anlatırken Türkiye'deki siyasi atmosferi de çok başarıyla yansıtıyor film."



Tunca Arslan filmde bilinmeyen bir ayrıntıyı da anlattı: "İlginç bir not düşeyim burda ben Cem Karaca'nın Türkiye'ye döndüğü günü hatırlıyorum. Filmde sadece hayranları tarafından karşılaşıldığı belirtiliyor ama kısa bir gözaltı süresi de yaşamıştı havaalanında ondan sonra iki bine doğru dergisine gelmiş ve Doğu Perinçek ile görüşmüştü. yani ben de bir anlamda bir seyirci olarak Cem Karaca hayranı olarak aslında o günlere dönmüş oldum."



