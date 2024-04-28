İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Hamas açıklaması!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Hamas ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 20 Nisan tarihinde Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeden önce Filistin meselesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Burada çok açık ve net söylüyorum: Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvay-i Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur." ifadelerini kullanmıştı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN HAMAS AÇIKLAMASI!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeden yaklaşık 1 hafta sonra CNN International, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile röportaj gerçekleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hamas ile ilgili CNN'e yaptığı açıklamada, "Hamas, İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz." dedi.