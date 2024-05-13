Vatan Partisi Edirne'den Milli Devlet Bildirgesi için çağrı

Vatan Partisi Edirne İl Başkanlığı bugün gerçekleşen basın açıklamasıyla Milli Devlet Bildirgesi'ni açıkladı. Açıklamayı gerçekleştiren İl Başkanı Gürol Bora Ateş:

"Değerli Edirneliler, Devletimiz büyük bir zaaf içindedir, muhalafet ise yıkıcı politikaların merkezi

konumundadır. Ülkemizin bu sarmaldan çıkması için kararlı bir programa ihtiyacı vardır. Vatan Partisi

olarak, Türkiye’ye yönelik güvenlik, ekonomik ve kültürel tehditlerden çıkış yolunu gösteren Millî

Devlet Bildirgesi’ni kamuoyuna duyuruyoruz.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI GÜÇLÜ DEVLET VE ÜRETEN MİLLET İÇİN PARTİMİZE DAVET EDİYORUZ"

Tüm vatandaşlarımızı Güçlü Devlet ve Üreten Millet için Vatan Partisi’nde görev almaya davet ediyoruz. Önümüzdeki zorlu süreçleri aşabilmek için önerdiğimiz acil programı bilgilerinize sunuyoruz:

1. DEM Partisi derhal kapatılmalı ve PKK'ya verilen hazine yardımı suç amacıyla kullanıldığı için geri

alınmalıdır.

2. Kürt halkımız içinde Türkiye’nin birliği, bütünlüğü ve kardeşliğimiz için özel bir seferberlik

yürütülmeli, Korucu Teşkilatı kuvvetlendirilmelidir.

3. ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizminin bölgemizde Sünnî-Şiî kamplaşması ve içerde Sünnî-Alevî

kamplaşması planlarına karşı bölge halklarının birliği ve Türk Milletinin birliği için kararlı mücadele

yürütülmelidir.

ASKERİ İŞBİRLİĞİ

4. Türkiye, ABD ve İsrail destekli terör örgütlerini temizlemek için komşularıyla askeri işbirliği

yapmalıdır.

5. Suriye ile askeri alan dahil her alanda işbirliği yapılarak yurdumuzdaki Suriyeli vatandaşların

ülkelerine güven içinde dönmelerinin koşulları yaratılmalıdır.

6. Üretim Devrimi için Plan, Tasarruf, Yatırım, Üretim, İstihdam ve Hakça Bölüşüm programıyla tasarruf

oranını yüzde 30’lardan yüzde 40’a çıkartacak bir kalkınma planı hazırlanmalı ve hayata geçirilmelidir.

Devlet kaynakları kamu yatırımına ayrılmalı, özel yatırımcı özendirilmelidir.

7. Yabancı bankalarda bulunan Türk vatandaşlarına ait 500 milyar dolar Türkiye'ye getirilerek yatırım

sermayesi olarak kullanılmalıdır.

8. Yabancı bankalar başta olmak üzere bankaların olağanüstü ölçülerdeki faiz geliri ve kârlarından etkili

oranda kurumlar vergisi alınarak kamu yatırımları için ek kaynak yaratılmalıdır.

9. Banka kasalarında bulunan altınlar yatırım sermayesine dönüştürülmelidir. Vatandaşın tasarruf ya

da süs eşyası olarak sakladığı altın bu önlemlerin dışında tutulacaktır.

10. Türk vatandaşı işçilerimizin ve işadamlarımızın Avrupa’daki ve Amerika’daki 300 milyar Avro

tutarındaki birikimlerini Türkiye’de yatırıma dönüştürmeleri için gerekli özendirmeler uygulanmalıdır.

"HALKA HİZMET KÜLTÜRÜYLE ÇALIŞILMALIDIR"

11. Devlet organlarında cari harcamalar için alınacak tedbirlerle kararlı bir tasarruf uygulamasına

geçilmelidir. Devlet yöneticileri ve yüksek düzey görevlileri sade yaşamalı ve halka hizmet kültürüyle

çalışmalıdır.

12. Çiftçimizin, esnafımızın ve sanayicimizin banka borçları gözden geçirilerek gerekirse yeniden

yapılandırılmalı, üreticilerimizin yatırıma yönelmeleri teşvik edilmelidir.

13. İthal ikamesi programı uygulanarak yerli üretim desteklenmelidir.

14. Vergi sistemi yeniden düzenlenerek doğrudan vergilere ağırlık verilmeli. Böylece hem gelir dağılımı

düzenlenmeli hem de üretime kaynak yaratılmalıdır.

15. Merkez Bankası faizleri sanayi tarım ve ticarete destek verecek şekilde aşağı çekilmelidir. Banka

kredilerinin üretim amacıyla kullanılması için gerekli önlemler uygulanmalıdır.

16. Hazine, Merkez Bankası ile aralarında bulunan avans hesabını kullanarak harcamalarını faiz yükü

altına girmeden yapmalıdır.

ÜRETİM AMAÇLI KREDİLER

17. Eximbank ve kamu banka kredileri düzenlenerek özellikle düşük faizli kredilerin üretim amaçlı

kullanımı sağlanmalıdır.

18. Enerji ve telekomünikasyon gibi sektörler kamulaştırılmalı ve fiyat, tüketim ve arz mekanizmaları

denetim altına alınmalıdır.

19. Türkiye’nin enerji güvenliğini oluşturan Rusya, Azerbaycan, İran, Irak ve Cezayir ile ilişkilerimiz

karşılıklı güvene dayanılarak geliştirilmelidir.

20. Enflasyonu kontrol altına alacak önlemler alınmalı ve kamu şirketleri aracılığıyla arz, talep ve fiyat

düzenlenmelidir.

21. Türkiye’de Türk Lirası politikası derhal uygulamaya alınarak piyasaları istikrarsızlaştıran dolar

saltanatına son verilmelidir. Uluslararası ticarette millî paralarla ticaret olanakları değerlendirilmelidir.

"TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKMALIDIR"

22. Türkiye, NATO’dan çıkmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, vatan toprağımız olan İncirlik ve Kürecik’teki

ABD üslerini denetim altına almalıdır. ABD personeli en kısa sürede evlerine yollanmalıdır.

23. Asya’nın birleşmesinde ve tarihî uygarlık atağında Türk Devletlerinin bütün Asya ülkeleriyle uyumlu

gelişmeleri için kararlı siyasetler uygulanmalıdır. Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü’ne ve BRICS’e üye

olmak için gerekli koşulları yerine getirmelidir.

24. KKTC’nin öncelikle dost Asya ülkeleri tarafından tanınması için seferberlik başlatılmalı ve Türkiye

ile KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki güvenliği sağlanmalıdır

25. Çin Halk Cumhuriyeti ile ekonomide ve güvenlikte işbirliği yoluyla Türkiye bir üretim üssü haline

getirilmelidir.

26. Emperyalist kültüre karşı vatanseverliği, elseverliği, toplumculuğu, çalışkanlığı, dayanışmayı ve

fedakârlığı ayağa kaldıran bir millî devrimci kültür seferberliği başlatılmalıdır.

27. Kadın üzerindeki her tür baskı ve şiddete son verecek bir kültürel ve ekonomik iklim

oluşturulmalıdır. Kadın erkek eşitliği için kararlı uygulamalara geçilmelidir. Aile korunmalıdır." ifadeleriyle maddeler şeklinde bildirgeyi açıkladı.

UMUTSUZSUZLUĞA YER YOK VURGUSU YAPILDI

"Değerli Edirne’liler umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Türkiye’nin kahraman ve fedakâr öncüleri var!

İki yüzyıldır emperyalizme karşı savaşta zorlu sınavlardan geçmiş, devrimler başarmış Türk Devrimciliği

var. Türk Milliyetçiliği var. Genç Osmanlılardan, İttihat Terakki’den, Atatürk’ten, Emekçi partilerinden

gelen Öncü Parti birikimi var. Vatan Partisi bu tarihsel miras temelinde kurulmuştur ve mücadele

ediyor! Vatan Partisi, yedi ateşten geçmiştir ve 77 ateşten geçmeye hazırdır. Türkiye’nin bugün çeşitli

partilerde yer alan öncülerini Vatan Partisi’nde teşkilatlanmaya ve tarihî görevleri hep birlikte

başarmaya çağırıyoruz."

"GÜN BEKLEME GÜNÜ DEĞİLDİR"

Ateş sözlerini, "Bütün milletimizi, Millî Devlet mevzisinde, Üretim Devrimi için birleşmeye çağırıyoruz. Açılan kapılar, Üretim Devrimine, bağımsızlığa, özgürlüğe ve kardeşliğedir. Milli devlet bildirgemizin tamamına millidevletbildirgesi.com adresinden ulaşabilir ve imzanızla destek olup Vatan Partisinde görev almak için bir adım öne atılabilirsiniz. Gün bekleme günü değildir, elinizi taşın altına koyma zamanı gelmiştir." ifadeleriyle tamamladı.