Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Merkez Bankası Başkanı El-Kebir ile görüştü! İşte görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir’i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’nın birlik ve bütünlüğü için kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasını destekleyeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Merkez Bankası Başkanı El-Kebir ile görüştü! İşte görüşmenin ayrıntıları
Editör: Yasin Kerim Aşan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir ile İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Libya'nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye'nin katkı sağlamaya devam edeceğini aktardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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