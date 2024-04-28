Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Merkez Bankası Başkanı El-Kebir ile görüştü! İşte görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir ile İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Libya'nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye'nin katkı sağlamaya devam edeceğini aktardı.