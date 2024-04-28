Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Merkez Bankası Başkanı El-Kebir ile görüştü! İşte görüşmenin ayrıntıları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir’i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’nın birlik ve bütünlüğü için kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasını destekleyeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir ile İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Libya'nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye'nin katkı sağlamaya devam edeceğini aktardı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir’i kabul etti.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 27, 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Libya’nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye’nin önceliklerinden biri olduğunu ve Libya’da… pic.twitter.com/Oo0PmfDmCe
Kaynak: Anadolu Ajansı