Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Genel Başkan Dervişoğlu'na tebrik telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti kurultayı sonrasında Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Genel Başkan Dervişoğlu'na tebrik telefonu!
Editör: Metehan Gül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alarak Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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