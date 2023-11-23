Son Dakika Gram Altın Arttı Mı? 23 Kasım 2023 Altın Fiyatları Ne Oldu?
Son dakika bugün altın fiyatlarındaki hareketlilik araştırıldı. Özellikle gram altın fiyatlarında oluşan değişime dair işte ortaya çıkan tablo. Gram Altın Arttı Mı? 23 Kasım 2023 Altın Fiyatları Ne Oldu?
En çok aratılan konulardan biri olan altın fiyatlarında gram merak konusu. ONS açıklamalarına göre altın fiyatları artmaya devam edecek mi? Uzmanlar 23 Kasım 2023 gününden itibaren altına dair fiyat aralıklarında bir değişim meydana geleceği belirtildi.
23 Kasım 2023 Altın Fiyatları Ne Oldu?
Altın, son zamanlarda yaşadığı yükseliş herkesi şaşırttı. Dolar ve petrol fiyatlarındaki artış altını etkiledi. Altında yaşanan bu yükselişin nereye kadar çıkacağını uzmanlarda henüz kesin bir açıklama yapmadı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.27 yükselerek 1,995.90 dolar seviyesinde işlem gördü. Salı günü ise 2,007.29 dolar ile üç haftanın zirvesini görmüştü. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 artışla 1,998.60 dolara yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.849 TL
SATIŞ: 1.849 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.067 TL
SATIŞ: 3.108 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.152 TL
SATIŞ: 6.215 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 12.267 TL
SATIŞ: 12.379 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 12.562 TL
SATIŞ: 12.379 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.995 TL
SATIŞ: 1.996 TL
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 12.499 TL
SATIŞ: 12.811 TL