Son Dakika Gram Altın Arttı Mı? 23 Kasım 2023 Altın Fiyatları Ne Oldu?

Son dakika bugün altın fiyatlarındaki hareketlilik araştırıldı. Özellikle gram altın fiyatlarında oluşan değişime dair işte ortaya çıkan tablo. Gram Altın Arttı Mı? 23 Kasım 2023 Altın Fiyatları Ne Oldu?

Son Dakika Gram Altın Arttı Mı? 23 Kasım 2023 Altın Fiyatları Ne Oldu?
Son Güncelleme:

En çok aratılan konulardan biri olan altın fiyatlarında gram merak konusu. ONS açıklamalarına göre altın fiyatları artmaya devam edecek mi? Uzmanlar 23 Kasım 2023 gününden itibaren altına dair fiyat aralıklarında bir değişim meydana geleceği belirtildi. 

23 Kasım 2023 Altın Fiyatları Ne Oldu?

Altın, son zamanlarda yaşadığı yükseliş herkesi şaşırttı. Dolar ve petrol fiyatlarındaki artış altını etkiledi. Altında yaşanan bu yükselişin nereye kadar çıkacağını uzmanlarda henüz kesin bir açıklama yapmadı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.27 yükselerek 1,995.90 dolar seviyesinde işlem gördü. Salı günü ise 2,007.29 dolar ile üç haftanın zirvesini görmüştü. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 artışla 1,998.60 dolara yükseldi.

Altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.849 TL
SATIŞ: 1.849 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.067 TL
SATIŞ: 3.108 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.152 TL
SATIŞ: 6.215 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 12.267 TL
SATIŞ: 12.379 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 12.562 TL
SATIŞ: 12.379 TL

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.995 TL
SATIŞ: 1.996 TL

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 12.499 TL
SATIŞ: 12.811 TL

Akdeniz ve Marmara'da Deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Kasım Deprem verileriAkdeniz ve Marmara'da Deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Kasım Deprem verileriYurt
# altın fiyatları
Çok Okunanlar
Akdeniz ve Marmara'da Deprem!
Akdeniz ve Marmara'da Deprem!
23 Kasım 2023 Meteorolojiden Hava Raporu
23 Kasım 2023 Meteorolojiden Hava Raporu
Mauro Icardi'ye Real Madrid Kancası!
Mauro Icardi'ye Real Madrid Kancası!
Son Dakika Gram Altın Arttı Mı?
Son Dakika Gram Altın Arttı Mı?
Şaban Sevinç Eleştirenleri "Irkçı ve Faşist" İlan Etti
Şaban Sevinç Eleştirenleri "Irkçı ve Faşist" İlan Etti
Öne Çıkanlar Eski danışmanından flaş açıklama: "Akşener istifa edebilir!" Eski danışmanından flaş açıklama: "Akşener istifa edebilir!" Kefir zayıflatır mı? Kefir zayıflatır mı?