Son Dakika Gram Altın Arttı Mı? 23 Kasım 2023 Altın Fiyatları Ne Oldu?

En çok aratılan konulardan biri olan altın fiyatlarında gram merak konusu. ONS açıklamalarına göre altın fiyatları artmaya devam edecek mi? Uzmanlar 23 Kasım 2023 gününden itibaren altına dair fiyat aralıklarında bir değişim meydana geleceği belirtildi.

23 Kasım 2023 Altın Fiyatları Ne Oldu?

Altın, son zamanlarda yaşadığı yükseliş herkesi şaşırttı. Dolar ve petrol fiyatlarındaki artış altını etkiledi. Altında yaşanan bu yükselişin nereye kadar çıkacağını uzmanlarda henüz kesin bir açıklama yapmadı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.27 yükselerek 1,995.90 dolar seviyesinde işlem gördü. Salı günü ise 2,007.29 dolar ile üç haftanın zirvesini görmüştü. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 artışla 1,998.60 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.849 TL

SATIŞ: 1.849 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.067 TL

SATIŞ: 3.108 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.152 TL

SATIŞ: 6.215 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 12.267 TL

SATIŞ: 12.379 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 12.562 TL

SATIŞ: 12.379 TL

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.995 TL

SATIŞ: 1.996 TL

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 12.499 TL

SATIŞ: 12.811 TL