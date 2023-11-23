Akdeniz ve Marmara'da Deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Kasım Deprem verileri

Türkiye'nin kanayan yarası olan depremler her gün aratılan bir anahtar kelimedir. Harıl harıl insanlar nerede ne depremi olduğuna bakıyorlar. Peki 23 Kasım nerede deprem oldu? Akdeniz ve Marmara'da meydana gelen depremler şiddetli miydi? Sizler için AFAD ve Kandilli Rasathane verilerini araştırdık.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Kasım Deprem verileri

Verilere göre her ne kadar da şiddetli olmazsa bile depremler vatandaşları tedirgin etti. Özellikle Akdeniz'de ardı sıra meydana gelen depremler korku ve paniğe neden oldu. Akıllarda kalan Kahramanmaraş depremi sonrası korkuların arttığı bu süreçten sonra gözler sürekli AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin üzerinde.

AFAD Deprem verileri

23-11-2023 09:08:24 37.888 36.304 6.9 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 610340

23-11-2023 09:00:24 38.119 38.725 15.69 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 610341

23-11-2023 08:45:03 39.832 42.427 7.78 ML 2.0 Eleşkirt (Ağrı) 610339

23-11-2023 08:11:55 38.244 38.851 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 610336

23-11-2023 08:09:59 39.334 28.294 7.03 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir) 610337

23-11-2023 06:41:42 38.141 38.115 7 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 610338

23-11-2023 06:29:02 38.256 37.822 7 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) 610335

23-11-2023 06:23:46 37.433 36.619 7 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 610333

23-11-2023 06:13:35 36.229 36.176 7 ML 1.7 Antakya (Hatay) 610334

23-11-2023 05:52:18 38.243 38.8 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 610332

23-11-2023 05:40:26 38.434 37.622 7 ML 1.3 Darende (Malatya) 610331

23-11-2023 05:25:51 37.692 37.457 7 ML 1.6 Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 610329

23-11-2023 05:10:25 37.618 37.34 7 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) 610330

23-11-2023 05:05:15 37.845 37.83 7 ML 1.0 Gölbaşı (Adıyaman) 610328

23-11-2023 04:56:55 38.174 38.669 7 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 610326

23-11-2023 04:51:02 37.918 36.509 7 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 610327

23-11-2023 04:29:26 37.722 36.35 9.94 ML 2.1 Andırın (Kahramanmaraş) 610324

23-11-2023 04:18:42 36.636 36.403 8.8 ML 1.8 Kırıkhan (Hatay) 610325

23-11-2023 03:59:45 38.036 37.408 7 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) 610323

23-11-2023 03:49:19 37.595 37.32 9.88 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 610322

Kandilli Deprem Verileri

2023.11.23 09:58:59 38.0557 37.5123 4.3 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.23 09:15:43 37.8317 26.8467 5.5 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.23 08:45:02 39.8403 42.4625 18.8 -.- 2.3 -.- SARIKOY-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2023.11.23 06:23:46 37.4175 36.6487 5.2 -.- 1.6 -.- HACILAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.23 06:13:34 36.2103 36.2122 5.4 -.- 1.5 -.- GOKCEGOZ-(HATAY) İlksel

2023.11.23 05:25:51 37.6015 37.4702 6.7 -.- 1.6 -.- YENIKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.23 05:19:32 34.7595 24.2638 19.7 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.23 05:04:39 35.3435 25.2330 4.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.23 04:56:54 38.2162 38.6373 2.2 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.11.23 04:51:02 37.9458 36.5108 5.5 -.- 1.9 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.23 04:40:43 34.7452 24.2842 19.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.23 04:29:23 37.8338 36.2273 8.1 -.- 2.2 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.23 04:18:42 36.6368 36.4157 9.1 -.- 1.5 -.- DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.11.23 03:59:45 38.0318 37.3430 4.8 -.- 1.7 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.23 03:49:19 37.6080 37.3035 5.7 -.- 1.5 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.23 03:41:08 39.0882 33.0718 5.1 -.- 1.2 -.- KULU (KONYA) İlksel

2023.11.23 03:22:54 38.1302 37.2177 5.4 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.23 02:58:09 37.9765 36.6290 5.2 -.- 1.6 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.23 02:55:44 38.1375 39.1687 17.4 -.- 1.8 -.- GOLYURT-GERGER (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.23 02:45:03 38.4243 26.8987 11.5 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.23 02:43:29 39.2135 40.1260 8.9 -.- 1.8 -.- BATIAYAZ-YAYLADERE (BINGOL) İlksel

2023.11.23 02:37:24 38.0632 36.5945 7.7 -.- 1.6 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.23 02:34:38 37.8572 36.2672 4.7 -.- 0.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.23 02:15:37 37.9330 42.0530 6.0 -.- 2.5 -.- MEYDANDERE-(SIIRT) İlksel

2023.11.23 02:11:24 39.0857 33.0538 9.1 -.- 2.0 -.- KULU (KONYA) İlksel

2023.11.23 02:10:25 38.3407 27.1963 10.3 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.11.23 02:05:48 37.9200 36.2420 4.9 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.23 01:47:42 37.9643 36.5130 6.6 -.- 2.1 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.23 01:46:23 37.9418 36.3612 13.2 -.- 1.2 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.23 01:16:58 38.2565 37.5162 13.5 -.- 1.6 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.23 01:08:05 35.3788 26.3490 56.2 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.23 01:02:44 34.4837 25.1633 5.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.23 00:45:04 38.0422 37.4208 5.6 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel