Yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı!

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, “Açlık sınırı 20 bin TL'ye yaklaşmışken asgari ücretin 17 bin TL'nin altında kalması yasal düzenlemenin ruhuna ve özüne aykırıdır. Enflasyonla mücadele ediyoruz ancak bu enflasyonun yükünü sadece çalışanlara yüklenmemesi gerekiyor." dedi

3 YA DA 4 BİN LİRALIK BİR ARTIŞ

TGRT Haber'e konuşan İsa Karakaş: “Bu zamlar Haziran ayında enflasyon açıklandıktan sonra yansıtılabilir. Zamlar kamuoyuna yansıtıldığı takdirde Eylül ayı gibi asgari ücrete bir ara zam gelebilir. Bu yönde duyumlar aldık. Çünkü emekli ve memura yapılacak zam sonrası oranlar değişecek. Bu da genel zamlara yansıyacak. Kulis bilgisi olarak bu tarz duyumlar aldık.

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de olası bir zam durumunda rakamın ne olacağı yönünde. O konuda da 3 ya da 4 bin liralık bir artışın konuşulduğu ifade ediliyor.

2024 net asgari ücret 49 artışla 17.002 lira olmuştu. Böylece 2024 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 7.741 lira artarak 23.502 lira oldu. Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu." ifadelerini kullandı.