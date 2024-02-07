Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotun da yer aldığı Dragon kapsülü, Dünya'ya dönüyor. 36 saatlik yolculuğun ardından Dragon kapsülünün ABD’nin Florida eyaletinin Orlando şehri açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor

İlk astronotumuz olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda üstlenmiş olduğu görevi başarıyla tamamladı.

Gezeravcı'nın da arasında olduğu Dragon kapsülündeki astronotlar dünyaya dönüyor.

36 saatlik yolculuğun ardından Dragon kapsülünün ABD’nin Florida eyaletinin Orlando şehri açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak TSİ 13.40’ta Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmişti.

İşte bu kenetlenmenin ardından Türk astronotu Gezeravcı, 14 günlük bilim yolculuğunda 13 deneye imza attı. O deneyler ise dönüşün hemen ardından değerlendirilecek.

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# alper gezeravcı # uzay yolculuğu
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