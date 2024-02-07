Terörle mücadelede Irak ile işbirliği

Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil’de, KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.

Terör örgütü PKK-YPG'nin Irak'ın kuzeyinde görev alan Mehmetçiğe düzenlediği saldırı girişimleri Irak yönetimi ile peş peşe görüşmeleri beraberinde getirdi. İlk görüşmeyi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yaptı.



Fidan, Irak’ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i ağırladı ve görüşmede terörle mücadele başlığı öne çıktı.



Fidan'ın ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın da ocak ayında hem Bağdat'ı hem de Erbil'i ziyaret etti. İki görüşmede de yine gündem terörle mücadele oldu.



Şimdi ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'a gitti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki heyetle temaslarda bulunan Güler, Erbil’de, KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.



