Semra Güzel'den sahte kimlik savunması!
Eski HDP Diyarbakır Milletvekili, Semra Güzel hâkim karşısına çıktı. ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Güzel, hâkimin sahte kimlik sorusuna “Ölüm tehdidi aldığım için sahte kimlik taşıyordum” dedi.
Eski HDP milletvekili Semra Güzel’in PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda fotoğraflarının bulunması üzerine başlatılan davaya devam edildi.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Semra Güzel, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandı.
Hakim, HDP'li Semra Güzel'e yurt dışına kaçmak isterken üzerinde bulunan sahte kimliği sordu. Güzel ise hakkında ölüm tehdidi olduğu gerekçesiyle sahte kimlik taşıdığını söyledi.
Mahkeme, sanık Semra Güzel'in tahliye talebini reddederek duruşmayı 25 Nisan’a erteledi.
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