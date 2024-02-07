445 milyon liralık 47 araç ele geçirildi

445 milyon TL değerindeki 47 araç ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı araçların Türkiye'ye giriş ve kalma sürelerindeki usulsüzlükler sebebiyle adli işlemlerin devam edildiği açıkladı. 2 adet kaçak lüks otomobile ise el konuldu.

445 milyon liralık 47 araç ele geçirildi

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü yurda ilk giriş aşamasında ve pasaporttan pasaporta devir yapılarak Türkiye’de kalma sürelerinde usulsüzlük yapılan 47 araç aracı ele geçirdi.

Ele geçirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 445 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Her iki operasyona ilişkin adli işlemler devam ediyor.

Öte yandan, 2 adet lüks araç yasadışı bir şekilde yurt içinde kullanılmak üzere Habur Gümrük Kapısı’na getirildi. Otomobillere Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından el konuldu.

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# ticaret bakanlığı # kocaeli # lüks araç
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