445 milyon liralık 47 araç ele geçirildi

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü yurda ilk giriş aşamasında ve pasaporttan pasaporta devir yapılarak Türkiye’de kalma sürelerinde usulsüzlük yapılan 47 araç aracı ele geçirdi.

Ele geçirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 445 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Her iki operasyona ilişkin adli işlemler devam ediyor.

Öte yandan, 2 adet lüks araç yasadışı bir şekilde yurt içinde kullanılmak üzere Habur Gümrük Kapısı’na getirildi. Otomobillere Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından el konuldu.