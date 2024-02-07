Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hâle getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere göz açtırmıyor. Irak'ın kuzeyinde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Ansızın vurmaya devam! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!
Ansızın vurmaya devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/i6CPhEIHN6
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