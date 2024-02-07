Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Ansızın vurmaya devam! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!