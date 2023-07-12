Ay'ın yüzeyinde ısı yayan gizemli kütle keşfedildi!

Gezegen Bilimi Enstitüsü'nden yardımcı araştırmacı Dr Matt Siegler yaptığı açıklamada bulunmuştu:

-Kızılötesinden daha uzun olan mikrodalga dalga boylarına bakan bir alet kullanarak Ay'a Çin'in Chang'E 1 ve 2 uydularında gönderilen, yüzeyin altındaki sıcaklıkların haritasını çıkarabildik, Compton-Belkovich olarak bilinen bu şüpheli volkanlardan birinin kesinlikle mikrodalga dalga boylarında parıldadığını bulduk.

- Bunun anlamı, kızılötesinde göreceğiniz gibi yüzeyde değil, yüzeyin altında sıcak olduğudur. Bunu açıklamanın tek yolu, daha derin ay kabuğundaki özelliğin altında bir yerden gelen ekstra ısıdır. Yani bir yanardağ olduğu düşünülen Compton-Belkovich de altında büyük bir ısı kaynağı saklıyor.