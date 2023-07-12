Ay'ın yüzeyinde ısı yayan gizemli kütle keşfedildi!
Bilim insanları, uzay hakkında keşifler yapmaya devam ettikçe, uzaya merakı olan insanları aydınlatmaya devam ediyor. Ay'da yapılan en son keşiflerde bilim insanları Ay'ın yüzeyinde ısı yayan gizemli bir kütleyi keşfetti!
Ay'da bir kraterin altında, yavaş yavaş ısı salan büyük bir granit kütlesi keşfedildi. Bu bilim kurgu değil, eski bir volkanizma. Ay'da lav alanları ve patlamalar vardı, ancak gökbilimciler Ay'ın uzak tarafındaki Compton ve Belkovich kraterlerinin altında ne olduğuna bakana kadar aslında Dünya benzeri daha geleneksel bir volkan bulamamışlardı.
Granit, Dünya dışında pek yaygın değil, bu yüzden onu Ay'da bulmak çok heyecan verici. Gezegenimizde, yüzeyin derinliklerinde, genellikle magmanın soğuyup kristalleşebildiği bir volkanın altında oluşur. Granit yapmak için su ve levha tektoniğine sahip olmak çok yardımcı olur. Ekip, yüzeyin altındaki bu ısı yayan kütleyi keşfetmek için Çin ve Amerikan ay yörüngelerinden gelen verilerin bir kombinasyonunu kullandı ve Ay'da daha önce hiç görülmemiş bir volkanik süreci tanımladı.
Gezegen Bilimi Enstitüsü'nden yardımcı araştırmacı Dr Matt Siegler yaptığı açıklamada bulunmuştu:
-Kızılötesinden daha uzun olan mikrodalga dalga boylarına bakan bir alet kullanarak Ay'a Çin'in Chang'E 1 ve 2 uydularında gönderilen, yüzeyin altındaki sıcaklıkların haritasını çıkarabildik, Compton-Belkovich olarak bilinen bu şüpheli volkanlardan birinin kesinlikle mikrodalga dalga boylarında parıldadığını bulduk.
- Bunun anlamı, kızılötesinde göreceğiniz gibi yüzeyde değil, yüzeyin altında sıcak olduğudur. Bunu açıklamanın tek yolu, daha derin ay kabuğundaki özelliğin altında bir yerden gelen ekstra ısıdır. Yani bir yanardağ olduğu düşünülen Compton-Belkovich de altında büyük bir ısı kaynağı saklıyor.
Veriler, bu antik volkanın kalderası olduğuna inandıkları, 20 kilometre (12 mil) genişliğinde silikon açısından zengin bir yüzey özelliği gösteriyor. Oradaki sıcaklık, çevresinden 10°C (18°F) daha sıcak, ancak yüzeyin altındaki magmadan değil - yanardağ en son 3,5 milyar yıl önce patlamıştı.