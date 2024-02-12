Bilimkurgu filmleri gerçek oluyor! İşte Dubai'deki o proje

Dubai, 2026 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı projede, uçan taksileri kullanıma sokacak. Bilimkurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen projeye göre, 45 dakikalık yolculuk süresi 10 dakikaya inecek.

Bilimkurgu filmleri gerçek oluyor! İşte Dubai'deki o proje
Bilimkurgu filmleri gerçek oluyor! İşte Dubai'deki o proje
Editör: Uğur Çam
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Teknolojinin gelişmesiyle insanlık, geçmişte hayalini kurduğu pek çok şeye kavuştu. Dubai haber ajansı WAM'ın yaptığı açıklamada, geçmişte insanlığın hayallerini süsleyen bir teknolojinin daha hayata geçirileceği öğrenildi. Yapılan haberde, Dubai'de uçan taksilerin kullanıma sokulacağı belirtildi.

SÖZLEŞMELER İMZALANDI! DÜNYADA İLK UÇAN TAKSİ DUBAİ'DE HİZMETE GİRECEK

Dubai'de hava taksilerinin 2026'ya kadar seferlere başlaması öngörülüyor. İmzalanan anlaşmada, pilot ve 4 yolcu kapasiteli uçan taksiler, Dubai Uluslararası Havaalanı yakınında, şehir merkezindeki Downtown'da, Dubai Marina ve Palm Jumeirah'da toplam 4 istasyona sahip olacak. Uçuş menzili 161 kilometre olan uçan taksilerin maksimum hızı da saatte 320 kilometre olacak. Dubai Uluslararası Havaalanı ve Palm Jumeirah arasında 45 dakika olan yolculuk süresi, uçan taksiler sayesinde 10 dakikaya inecek. 

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