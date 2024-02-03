Çin'den uzayda yapay zeka hamlesi! Dünyada ilk

Çin, dünyada yapay zeka teknolojisiyle çalışan ilk ticari "hiper uydu"sunu yörüngeye yolladı.

Çin'den uzayda yapay zeka hamlesi! Dünyada ilk
Çin'den uzayda yapay zeka hamlesi! Dünyada ilk
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Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, "Xingshidai-18" (Rongpiao) adlı uydu, Smart Dragon-3 (SD-3) roketiyle, Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi tarafından, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Yangciang şehri açıklarından yerel saatle 11.06'da fırlatıldı.

Mısır'ın NExSat-1 uydusunu da taşıyan söz konusu roket, yörüngeye yollandı.

Guoxing Havacılık ve Uzay Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen "Xingshidai-18" uydusu, dünyanın yörüngesine yollanan ilk yapay zeka ile çalışan ticari uydu oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# çin # yapay zeka # uydu
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