Çin'de bahar bayramı! Dünyanın en büyük seyahat yoğunluğu yaşanıyor

Dünyanın en büyük seyahat yoğunluğu Çin'de Bahar Bayramı'nda yaşanıyor. Çinliler Ay takvimine göre yeni yılı 10 Şubat'ta kutlayacak. Seyahatler ise 26 Ocak itibarıyla yoğunlaşmaya başladı. Çin Ulaştırma Bakanlığı tatilde Çin vatandaşlarının 9 milyar kez yolculuk yapmasını öngörüyor...

Çin'de bahar bayramı! Dünyanın en büyük seyahat yoğunluğu yaşanıyor
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Çin'de 10 Şubat'ta Bahar Bayramını kutlanacak. Çinliler 10 – 17 Şubat tarihlerinde ise tatil yapacak.

Çinlilerin Bahar Bayramı dünyadaki en büyük seyahat yoğunluğunu yaratıyor. Milyonlarca Çinli, tatilde ailelerini görmek için memleketlerine gidiyor. Seyahat yoğunluğu 26 Ocak'tan 5 Mart'a kadar sürüyor.

26 Ocak günü 24 saat içinde Çin'de tam 189 milyon 352 seyahat kaydedildi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı tatilde Çin vatandaşlarının 9 milyar kez yolculuk yapmasını öngörüyor. Bu yolculukların yüzde 80'i ise sürücüsüz araçlarla gerçekleşecek.

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