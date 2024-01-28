Çin'de bahar bayramı! Dünyanın en büyük seyahat yoğunluğu yaşanıyor

Çin'de 10 Şubat'ta Bahar Bayramını kutlanacak. Çinliler 10 – 17 Şubat tarihlerinde ise tatil yapacak.

Çinlilerin Bahar Bayramı dünyadaki en büyük seyahat yoğunluğunu yaratıyor. Milyonlarca Çinli, tatilde ailelerini görmek için memleketlerine gidiyor. Seyahat yoğunluğu 26 Ocak'tan 5 Mart'a kadar sürüyor.

26 Ocak günü 24 saat içinde Çin'de tam 189 milyon 352 seyahat kaydedildi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı tatilde Çin vatandaşlarının 9 milyar kez yolculuk yapmasını öngörüyor. Bu yolculukların yüzde 80'i ise sürücüsüz araçlarla gerçekleşecek.