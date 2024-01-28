Hakan Fidan'dan Balkanlar'a resmi ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-31 Ocak'ta Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Hakan Fidan'dan Balkanlar'a resmi ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın yapacağı resmi ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hakan Fidan'ın Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'yı ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Bakan Fidan'ın ziyaretler vesilesiyle Türk iş insanları ve Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya geleceği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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