Vatan Partisi İstanbul'da altı ilçe belediye başkan adayını tanıttı

Vatan Partisi İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, adayların açıklanmasından önce bir konuşma yaptı. Özkan konuşmasında, İstanbul’un esas sorunun nüfus sorunu olduğunu ve sistem partilerinin gelecekte İstanbul tahayyülü olmadığını vurguladı.

“VATAN PARTİSİ KENDİ BAĞIMSIZ ADAYLARIYLA SEÇİME GİRİYOR”

Özkan, konuşmasında, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları kısaca özetledi. Vatan Partisi olarak seçimlerde kirli pazarlıklar içerisinde olmayacaklarını vurgulayan İl Başkanı, seçimlere bağımsız adaylarla gireceklerini açıkladı. Özkan, belediyeleri yolsuzlukla, talanla, yalanla anılmaktan kurtaracaklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bu yerel seçim döneminde hiçbir kirli pazarlığın içinde yer almayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Hiçbir kirli pazarlığın içinde olmayacağız. Vatan Partisi kendi bağımsız adaylarıyla, programıyla, logosuyla seçimlere girecektir. Vatan Partisi olarak önümüzdeki görev;belediyelerimizi yolsuzlukla, yalanla, talanla anılmaktan kurtarmaktadır. Vatan Partisi işte tam bu görevlerinden ötürü bütün belediyeleri almaya taliptir. Bugün yapacağımız açıklamayla da altı ilçemizin adaylarını kamuoyuna duyuruyoruz”

“İSTANBUL’UN NÜFUS SORUNUNA MÜDAHALE ETMEYEN VAATLERİN HİÇBİR ÖNEMİ YOK”

İl Başkanı Özkan konuşmasında İstanbul’un sorunlarına değindi. Bu sorunlardan en önemlisinin nüfus sorunu olduğunu aktaran Özkan, diğer partilerin bu soruna değinmeden vaatler verdiğini aktardı. “İstanbul’un 20 milyonluk nüfusunu kademeli olarak Anadolu’ya çekeceklerinin” sözünü veren İl Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

“Bakınız bugün iktidara kim gelirse gelsin, İstanbul’u kim yönetirse yönetsin, İstanbul’un nüfusuna dair müdahalelerde bulunmadığı müddetçe ortaya attığı vaatlerin hiçbir önemi yoktur. Hepimiz izliyoruz, Sayın Ekrem İmamoğlu, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konuşmasında şöyle bir ifade kullandı; “Uluslararası yatırımcıları Türkiye’ye, İstanbul’a çekmek için çalışmalarımıza başlıyoruz” dedi. Sayın Murat Kurum yine İstanbul’a dair vaatlerini açıkladığı toplantıda İstanbul’u genişletmekten, İstanbul’un nüfusunu arttırmaktan başka hiçbir plan ve program koymamış durumda. İstanbul’un 20 milyonluk nüfusunu arttırmak demek İstanbul’a ölümü vadetmektir. Bugün bütün sistem partileri İstanbul’a ölümü vadediyor, İstanbul’a yoksulluğu vadediyor, İstanbul’a ortadan kalkmayı vadediyor. Onların gelecekte bir İstanbul tahayyülü yok! Onların geleceğe vadettikleri bir İstanbul yok. İstanbul bugün 20 milyon vatandaşımızı kaldıramaz durumdadır. Vatan Partisi’nin çözümümüz hazır, Anadolu’ya yapılacak yatırımlarla İstanbul’u mutlu, güvenli, huzurlu bir İstanbul yaratmaktır. Bunun da yolu ancak İstanbul’un 20 milyonluk nüfusunu kademeli olarak Anadolu’ya çekmektir. Bu devrimci çözümü İstanbulluya ve kamuoyuna tekrardan sunuyoruz.”

VATAN PARTİSİ İSTANBUL’DAKİ ALTI İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI TANITTI

İl Başkanı İbrahim Okan Özkan,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını da önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirtti. Konuşmasının ardından altı ilçede belirledikleri belediye başkan adaylarını tanıttı. Buna göre Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın tanıttığı adaylar şu şekilde:

• Adalar Belediye Başkan Adayı Ali Çal

• Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Ayhan İlhan

• Fatih Belediye Başkan Adayı Gökay Atilla Bostan

• Şişli Belediye Başkan Adayı Cemal Akyıldız

• Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yunus Aktürk

• Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Oktay Ekmen

VATAN PARTİSİ ADALAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMDİR?

Adalar Belediye Başkan Adayı Ali Çal:

10 Kasım 1957 Amasya Merzifon doğumludur. İlkokul ortaokul ve liseyi Merzifon'da bitirdi. Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünden mezun oldu.

1978'de Hava Kuvvetleri Muhabere Okulu'ndan Hv.Mu.Astsb olarak göreve başladı.

Radar teknisyenliğinden 23 yılın sonunda emekli oldu. Hemen akabinde HAVELSAN'a bağlı ESDAŞ firmasında radar elektronik teknisyen olarak işe başladı. Daha sonra oradan ayrılarak Büyükada'da esnaflığa başladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Ayhan İlhan:

Erzurum kökenli yedi çocuklu emekçi bir ailenin çocuğu olan Ayhan İlhan 1959 Kars doğumludur. İlkokulu Kocaeli İzmit Derince’de, ortaokulu İstanbul Kadıköy Fenerbahçe Lisesi’nde, liseyi Üsküdar Akşam Lisesi’nde tamamladı. 1981-1985 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okudu.

1980 yılında üye olduğu Vatan Partisi’nde (Türkiye İşçi Köylü Partisi) üniversite gençliğine yönelik çıkardığı Yeni Olgu ve Gökyüzü Dergilerinin Genel Müdürlüğünü yaptı. 1994 -2007 yılları arasında kurduğum reklam ajansıyla yerli yabancı firmalara hizmet verdi. 2007 yılında Vatan Partisi (İşçi Partisi) Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

Yayıncılık ve reklam konusundaki tecrübeleriyle haftalık 2000’e Doğru Dergisi’nde Reklam Müdürlüğü, Kaynak Yayınları’nda Yayın Koordinatörlüğü ve Ulusal Kanal’da Genel Müdür Yardımcılığı, Vatan Partisi Genel Merkez Propaganda Büro Başkan Yardımcılığı ve Görev Vakfı’nda Ulusal Strateji Merkezi (USMER) Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Evli olan İlhan, 1 kız çocuk babasıdır.

Fatih Belediye Başkan Adayı Gökay Atilla Bostan:

Aslen Trabzonlu bir ailenin ferdi olup, 1957 yılında İstanbul, Fatih, Karagümrük’te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilinden sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1982 yılında başladığı memuriyet hayatımda çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra son olarak İstanbul AFAD‘ın kurucu İl Müdürlüğü görevini ifa etti.

Mesleki 20 adet eğitim, 25 adet konferans ve seminere katıldı. 9 adet deprem, sel, nüfus hareketi operasyonuna ve 5 adet büyük ölçekli afet tatbikatına katıldı/yönetti.

Çok sayıda proje içerisinde faaliyet gösterdi. Meslek hayatı boyunca toplam 17 kez (teşekkür, takdir, başarı, maaş ödülü) ödüllendirildi.

2023 Milletvekilliği seçiminde Vatan Partisinden İstanbul 2.Bölge adayı olarak gösterildi. Halen Vatan Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.

Trabzonspor Kulübü, Trabzon Maçka Ocaklı Köyü Sosyal Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Görev Vakfına üyeliği mevcuttur. Evli ve 1 erkek çocuk babasıdır.

Şişli Belediye Başkan Adayı Cemal Akyıldız:

Aslen Erzincan Kemaliyeli olan Cemal Akyıldız 1961 yılında Ankara Çankaya’da doğdu. Babasının memuriyet görevi nedeniyle 1966 yılında İstanbul'a geldi. 1974 yılından beri Şişli, Kurtuluş'ta 50 yıldır ikamet etmektedir. Kurtuluş Orta Okulundan mezun oldu. 1980 yılında Kurtuluş Caddesi'nde serbest muhasebe bürosu açtı. 2006 yılında emekli oldu ve şirketlerde muhasebe danışmanlığı hizmeti verdi. İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası’nda faaliyetleri devam etmektedir. 2009 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Genel Meclisi adaylığıyla siyasete başladı. 2011 yılında MHP Erzincan milletvekili adayı olarak Erzincan'da seçim çalışmalarına katıldı. 2014 yılında Vatan Partisi (İşçi Partisi) Şişli Meclis Üyesi olarak aday oldu. 2015 yılında Görev Vakfı kurucuları arasında yer aldı. Halen mütevelli heyeti üyesidir.

2015 ve 2023 Genel Seçimlerinde Vatan Partisi’nden İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı oldu.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yunus Aktürk:

Yunus Aktürk, 29 Nisan 1982 Ankara doğumludur

Sırasıyla Bandırma Cumhuriyet İlkokulu ve Diyarbakır Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra 2008 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

13 yıldır avukatlık mesleğini icra etmekte olan Aktürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Oktay Ekmen

Oktay Ekmen 1972 yılında İstanbul'dadoğdu. Büyüçekmece Orta Okulu'ndan mezun olmasının ardından çalışmaya başladı. 53 yıl önce babası tarafından kurulan iş yerinin 3. kuşak temsilcisi olarak TİM-2 İş Merkezi'nde uzun yıllardır çalışma hayatını sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.