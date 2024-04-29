Muğla'da feci trafik kazası! 4'ü ağır 14 kişi yaralandı

Muğla'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Milas-Muğla kara yolu Menteş Kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bülent Fuat Aydoğan yönetimindeki 48 BR 882 plakalı minibüs, T.Ö'nün kullandığı 48 S 5086 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Feci kazada 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından araçlar alev alarak yanmaya başladı. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Kaza ve yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan sürücülerden Aydoğan'ın Bodrum'da yaşadığı, emekli olduktan sonra palyaçoluk yaptığı, yangının minibüste bulunan balon şişme gazının patlaması sonucu başlayarak sıçradığı öğrenildi.

İlçedeki hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği, 10'unun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.