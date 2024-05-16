Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ayrıntıları ile ilgili bilgiler de belli oldu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.