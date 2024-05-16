Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ele alınan konuların detayları belli oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ayrıntıları ile ilgili bilgiler de belli oldu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

Hakan Fidan, İsmail Heniyye ile görüştü! Görüşmenin detayları belli olduHakan Fidan, İsmail Heniyye ile görüştü! Görüşmenin detayları belli olduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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