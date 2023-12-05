Dünya Genelinde Boşanma Oranları Artıyor... Yaş Farkının Boşanma Oranlarında Etkisi!

Boşanma oranları son zamanlarda dünya genelinde oldukça artmış durumda ve bir grup araştırmacı bunun nedenlerini araştırıyor. Boşanma oranlarını birçok faktör etkiler; partnerler arası eğitim durumu, partnerler arası yaş farkı ve partnerler arası gelir durumu gibi.

Kısa süren evliliklerde boşanma oranlarını etkileyen bu faktörlerin hepsini etkileyen etken ise araştırmacıların söylediği yaş farkı oldu. Çünkü partnerler arasında özellikle 10 yaş ve 10 yaşın üzerinde ki yaş farkları sosyal aktiviteden eğitim durumuna pek çok konu ile iç içedir.

Boşanma Oranlarını Etkileyen Yaş Oranları

Araştırmacıların yürüttüğü 3 bin kişilik ankette ki listeye göre hazırlanmış bir listedir:

20 yaş farkı olan çiftlerin, %95'i 10 yaş farkı olan çiftlerin %39'u 5 yaş farkı olan çiftlerin %18'i

Boşanma oranlarının yüksek olduğu çiftlerdir.