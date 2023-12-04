Su Sıkıntısı Yaşayacak O Ülkeler Şaşırttı... Zaman Daralıyor!

WRI'nin Su Kemeri Su Riski Atlası'ndan elde edilen yeni veriler, küresel nüfusun dörtte birine ev sahipliği yapan 25 ülkenin her yıl son derece yüksek su stresiyle karşı karşıya olduğunu ve mevcut su kaynaklarının neredeyse tamamını düzenli olarak kullandıklarını gösteriyor. Ve dünya nüfusunun en az yüzde 50'si (yaklaşık 4 milyar insan) yılın en az bir ayı boyunca su sıkıntısının yüksek olduğu koşullar altında yaşıyor.

Bu düzeyde su stresiyle yaşamak insanların yaşamlarını, işlerini, gıda ve enerji güvenliğini tehlikeye atıyor. Su, mahsul yetiştirmek ve hayvan yetiştirmek, elektrik üretmek, insan sağlığını korumak, adil toplumları teşvik etmek ve dünyanın iklim hedeflerini karşılamak için merkezi bir öneme sahiptir.

Daha iyi su yönetimi olmadığında nüfus artışı, ekonomik kalkınma ve iklim değişikliği su stresini daha da kötüleştirmeye hazırdır.

Burada, artan su stresine neyin sebep olduğunu ve hangi ülke ve bölgelerin en çok etkileneceğini derinlemesine inceliyoruz.

Su sıkıntısının en büyük sebeplerinden biri de iklim değişiklikleri gösteriliyor. İklim değişiklikleri ile birlikte dünyanın en kötü sonuçlarından biri yaklaşıyor. İklim değişikliği etkisi altında oluşacak en kötü sonuçlardan biride su sıkıntısıdır. Tabi ki su sıkıntısı konusunda zaman daralsa da zamanı uzatmak veya sonuçları değiştirmek için uzmanlar kolları sıvamış durumda.

Uzmanlara göre 2040 yılında en fazla su sıkıntısı yaşayacak ülkeler: