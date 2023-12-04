Tatlı Bağımlılığın En Yüksek Olduğu Ülkeler Şaşırttı... Şeker Bağımlılığı Hakkında Uzmanlar Uyarıyor!

Şeker tüketimi gerek bir Türk kahvesinin yanındaki küçük çikolata veya lokumdan ibaret olurken bazen de stresli olduğumuzda gerekse bağımlılıktan ihtiyaç duyduğumuz gıda ürünüdür. Ne kadar çok ihtiyaç duyup tüketsek de şekeri, uzmanlar her zaman uyarmaya devam ediyor şekerin zararı hakkında.

Çoğu durumda, şeker tüketimi biz bu konuda söz sahibi olmadan önce başlar; pek çok popüler bebek mamaları ve yiyecekleri şeker veya mısır şurubu içerir. Şeker tüketimi genellikle gündelik veya sosyal niteliktedir. Bu özellikle tatillerde veya doğum günü veya yıldönümü gibi kutlama zamanlarında geçerlidir. Sinemaya giderken bile genellikle şekerli bir soda veya atıştırmalık eşlik eder. Şeker yemek, iştahı tatmin etmenin bir yoludur; genellikle bir ödül olarak veya bazen kişinin kendine enerji vermesinin bir yöntemi olarak kullanılır. Ancak bu alışkanlıklar devam ettikçe ve şeker daha düzenli tüketildikçe bırakılması zorlaşabiliyor. Bir kişi bu olmadan kendini huysuz, yorgun, asabi ve hatta hasta bulabilir. Bu belirtiler gelişen bir sorun olduğunu ve bunun da şeker bağımlılığı olduğunu gösterir.

Her ne kadar tuhaf bir kavram gibi görünse de şeker bağımlılığı gerçektir ve uyuşturucu ya da alkol gibi madde bağımlılığına benzemektedir. Şeker içeren gıdalar tüketildiğinde vücutta “iyi hissetme” hissinden sorumlu olan dopamin salgılanır. Bu besinler düzenli olarak ya da fazla miktarda tüketildiğinde vücutta bir tolerans oluşmaya başlar, bu da aynı etkilerin elde edilebilmesi için daha fazla şeker tüketilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu, uyuşturucu ve alkol kullanımında meydana gelen ve yavaş yavaş bağımlılığa ve bağımlılığa yol açan sürecin aynısıdır. Bu maddeler gibi şeker de beynin daha fazla istek duymasına neden olur ve bu da hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlü bir etkiye sahip olabilir. Kilo alma ve obezite gibi belirtiler potansiyel bir sorunun bariz işaretleri olsa da, doğası gereği zihinsel veya psikolojik olan ve daha da fazlası yaşamı tehdit edebilecek başka sonuçlar da vardır.

Şeker Bağımlılığının Belirtileri

Şeker marketlerde çok kolay bulunan bir maddedir. Her ne kadar çikolata gibi herkesin aklında oluşan şekerli ürünleri tüketmekten uzak dursanız da şekeri farkınız olmadan meyveli soda gibi ürünlerden alabilirsiniz. Şeker bağımlığınız olduğuna işaret eden o haller...

Şeker tüketimine bahane uyduruyorsunuz.

Şekeri kendinizi motive etmek için ya da ödül olarak kullanırsınız.

İştahınızı gidermek için markete veya kafeye özel olarak gidiyorsanız.

Gizli bir şeker deponuz var ya da kendinizi şekerli yiyeceklerle karşı karşıya buluyorsanız.

Şeker tüketiminizi sınırlamaya veya durdurmaya çalıştınız ama başaramadınız.

Şeker bağımlılığı beynin kendini yeniden yapılandırmasına ve tıpkı uyuşturucu bağımlılığı gibi aktif olarak daha fazla şeker aramasına neden olur. Bunun nedeni şeker ve uyuşturucunun beynin aynı bölgelerini etkilemesidir. Beyindeki kimyasallar insanlara şekerin tadını sevdiriyor ve dopamin dalgalanmaları insanların şeker isteğini daha da arttırıyor. Uyuşturucu veya alkol gibi şekerden çekilmek de anksiyeteye veya depresyona neden olabilir ve bunu yoğun istek takip edebilir.

Şeker bağımlılığı en çok yoksunluk semptomları mevcut olduğunda belirgindir. Bunlar şunları içerir:

Baş ağrıları

Düşük enerji

Ruh hali bozukluğu

Kas ağrıları

Mide bulantısı

Kusma

Mide ağrıları

Titreme

Terlemek

Uykusuzluk hastalığı

Burun akması

İrileşmiş gözbebekleri

Sulu gözler

Açlık

Şeker Bağımlılığının Sonuçları

Birkaç çeşit şeker vardır; ancak fruktoz obezite sorunları ve sindirim sorunlarından birincil olarak sorumludur. Aşırı şeker tüketiminin hem fiziksel hem de psikolojik olarak birçok olumsuz etkisi olabilir. Bu sonuçlardan bazıları şunlardır:

Obezite veya fazla kilolu olmak

Tip II Diyabet

Yüksek tansiyon

Kalp hastalığı

Diş çürüğü

Stres

Sıcak basmaları

Gut

Kısırlık

Erektil disfonksiyon

Böbrek hastalığı

Kötü cilt kalitesi

Karaciğer yağlanması hastalığı

Depresif bağışıklık sistemi

Kanser

Felç

Karaciğer yetmezliği

Tatlı Bağımlılığın En Yüksek Olduğu Ülkeler

Şeker tüketiminin zararları hakkında uzmanlar bu kadar uyarıda bulunurken, tatlı bağımlılığın en yüksek olduğu o ülkelerin verileri şaşırttı. İşte şeker bağımlılığın en yüksek olduğu o ülkeler..