En iyi Xiaomi telefonları
Son zamanlarda teknoloji dünyasını kasıp kavuran bir üretici sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Dünyanın dört yanına ürün gönderen, ürettiği cihazlarla kullanıcılarını memnun etmeyi başaran ve onlarca teknolojik cihaz üretiminde payı olan Xiaomi'nin en iyi modelleri hangisi?
XİAOMİ 12 PRO (EN İYİ XİAOMİ TELEFONU)
Şirketin en güncel telefonlarından biri olan Xiaomi 12 Pro listemize zirveden girmeye hak kazanıyor. Üst segment bir amiral gemisi özelliklerine sahip cihaz Türkiye’de satın alabileceğiniz en iyi Xiaomi telefonu olarak dikkat çekiyor. Özellikle ekran ve donanım performansı cihazın öne geçmesini sağlıyor.
Xiaomi 12 Pro, 6.73 inç boyutunda AMOLED bir ekrana sahip. Telefonun ekran çözünürlüğü ise QHD+ olarak ifade ediliyor. 522 PPI piksel yoğunluğu ve 120 Hz ekran yenileme hızı ile akıcı ve canlı görüntüler cihazda yer alıyor. Aynı zamanda Dolby Vision, 10-bit renk desteği, HDR10+ ve daha birçok özellik Xiaomi 12 Pro’nun ekranında mevcut.
XİAOMİ 12T PRO
En iyi Xiaomi telefonları arasında yer alan bir başka model ise şüphesiz Xiaomi 12T Pro oluyor. 2022 yılının ekim ayında tanıtılan bu model özellikleriyle göz dolduran bir amiral gemisi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki ürünün fiyatı da aynı doğrultuda artış gösteriyor.
6.67 inç boyutundaki FHD+ AMOLED ekranı ile canlı bir ekran deneyimi sunuyor. Bunun yanı sıra 120 Hz ekran yenileme hızı ile son derece akıcı bir görüntüye sahip olduğunu da belirtmekte fayda var. Ayrıca HDR 10+ ve Always-on-Display gibi özellikler ile ekranın son derece başarılı olduğunu belirtelim.
XİAOMİ 12
En iyi Xiaomi telefonları listesinde yer alan bir başka model ise Xiaomi 12 serisinin standart versiyonu oluyor. Xiaomi 12 Pro modeliyle benzer özelliklere sahip cihazın özellikle ekran konusunda Pro modelinden biraz geri kaldığını söylemek mümkün. Fakat performans konusunda rakiplerine rahatlıkla kafa tutan cihaz en iyi Xiaomi telefonları arasında yer almayı hak ediyor.
Xiaomi 12, 6.28 inç boyutunda AMOLED bir ekrana ve FHD+ ekran çözünürlüğüne sahip. 419 PPI piksel yoğunluğu ve 120 Hz ekran yenileme hızıyla Xiaomi 12 modeli ekran konusunda sağlam bir performans sunuyor. Ayrıca 12-bit renk derinliği, HDR10+ ve Dolby Vision desteği de cihazda yer alıyor.
POCO F4 GT
En iyi Xiaomi telefonu listemize bir POCO modeliyle devam ediyoruz. 2022 yılında piyasaya çıkan POCO F4 GT modeli listemizin en başarılı cihazları arasında yer alıyor. Üstelik bu cihazın başarılı özelliklerini kameradan ekrana her yönden hissetmek mümkün.
POCO F4 GT modelinin ekranıyla incelemeye başlayalım. 6.67 inç boyutunda bir ekrana sahip olan POCO F4 GT modelinin ekran teknolojisi AMOLED olarak ifade ediliyor. FHD+ ekran çözünürlüğü ile dikkat çeken cihazın yenileme hızı ise 120 Hz olarak belirtiliyor. Bu sayede son derece akıcı bir görüntü sunduğunu belirtmekte fayda var.