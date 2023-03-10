En iyi Xiaomi telefonları

XİAOMİ 12 PRO (EN İYİ XİAOMİ TELEFONU)

Şirketin en güncel telefonlarından biri olan Xiaomi 12 Pro listemize zirveden girmeye hak kazanıyor. Üst segment bir amiral gemisi özelliklerine sahip cihaz Türkiye’de satın alabileceğiniz en iyi Xiaomi telefonu olarak dikkat çekiyor. Özellikle ekran ve donanım performansı cihazın öne geçmesini sağlıyor.

Xiaomi 12 Pro, 6.73 inç boyutunda AMOLED bir ekrana sahip. Telefonun ekran çözünürlüğü ise QHD+ olarak ifade ediliyor. 522 PPI piksel yoğunluğu ve 120 Hz ekran yenileme hızı ile akıcı ve canlı görüntüler cihazda yer alıyor. Aynı zamanda Dolby Vision, 10-bit renk desteği, HDR10+ ve daha birçok özellik Xiaomi 12 Pro’nun ekranında mevcut.