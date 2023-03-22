Fiyatlarda son günler! İşte en ucuz otomobil fiyatları
Mart ayına sayılı günler kalması ile Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları fiyatları güncelleyecek. İşte sayılı günler kala otomobil almayı düşününler için uygun fiyatlı otomobil modelleri...
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Bahar ayı kampanyaları için kolları sıvayan otomobil markalarının mart ayı fiyatları için son günler. İşte Renault, Fiat, Dacia, Kia, Hyundai, Peugout marka araçların en uygun modelleri ve fiyatları...
RENAULT
Renault’ta en uygun Clio modelinin 463,900 TL
FIAT
Egea Ailesi en düşük araç fiyatı: (Sedan)392.900 TL’den başlıyor.
DACIA
Yeni Sandero’nun en uygun fiyatı 550,900 TL