Fiyatlarda son günler! İşte en ucuz otomobil fiyatları

Mart ayına sayılı günler kalması ile Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları fiyatları güncelleyecek. İşte sayılı günler kala otomobil almayı düşününler için uygun fiyatlı otomobil modelleri...

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Fiyatlarda son günler! İşte en ucuz otomobil fiyatları - Resim: 1 1 13

Bahar ayı kampanyaları için kolları sıvayan otomobil markalarının mart ayı fiyatları için son günler. İşte Renault, Fiat, Dacia, Kia, Hyundai, Peugout marka araçların en uygun modelleri ve fiyatları...

Fiyatlarda son günler! İşte en ucuz otomobil fiyatları - Resim: 2 2 13

RENAULT 

Renault’ta en uygun Clio modelinin 463,900 TL

Fiyatlarda son günler! İşte en ucuz otomobil fiyatları - Resim: 3 3 13

FIAT 

Egea Ailesi en düşük araç fiyatı: (Sedan)392.900 TL’den başlıyor. 

Fiyatlarda son günler! İşte en ucuz otomobil fiyatları - Resim: 4 4 13

DACIA

Yeni Sandero’nun en uygun fiyatı 550,900 TL