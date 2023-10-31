Google Verilerine Göre En Çok Aranan Rüyalar! Analizler Rüyalar Hakkında Tepkilerin Aynı Olduğunu Gösteriyor

Bu yılın başında analizlere başlayan bir ekip, her ülkede en sık aranan rüyaların neler olduğunu görmek için Google arama verileri üzerinde bir analiz gerçekleştirdi.

O zamanlar büyük ölçüde gözden kaçırılmış olsa da, bu döküm dünya çapındaki rüyalara ilişkin birkaç ilginç bilgiyi ortaya çıkarıyor ve dişlerinin yüzünden düştüğü rüyayı gören tek kişinin kendisi olduğunu düşünen herkese biraz güvence sağlıyor.

Google'da Aranan Rüyalar

Ekip, Google'daki en yaygın rüya aramalarının verilerine (varsa) baktı, bunları ülkeye göre ayırdı ve dünya çapında bir genel bakış sağladı. Dünya genelinde en çok aranan rüya yılanlarla ilgiliydi. Analize göre Brezilya'da ayda 352.000, Türkiye'de ise ayda 214.000 kez yılan rüyası aranıyor. Zehirli yılanların bulunduğu bölgelerde, belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yılanların listenin başında yer alması dikkat çekici.

lginç bir şekilde yılanlar, zehirli yılan tehdidi konusunda endişelenmesine gerek olmayan ülkelerde de rüyaların ortak bir özelliğiydi.

Analizler Dünya Genelinde İnsanların Rüyalarını Yorumladığını Gösteriyor

Şaşırtıcı bir şekilde, 2000'li yılların başında başlayan analizlerde, insanların rüyalarını yorumlamayı popüler hale getirdiklerini gösteriyor. 2000'li yılların başında en çok aranan rüya terimi; insanların dişlerinin düştüğüydü ve buna dair yazılı kayıtlar var. İnsanlar zaman içinde analizlere göre rüyayı yorumladılar.

Analizler Aynı Rüyayı Gören İnsanlar Üzerinde Aynı Etkileri Ortaya Çıkardı

Ekip, araştırma ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Kişilik anketleri, dişlerle ilgili rüya görenlerin önemli ölçüde daha kaygılı ve depresif olduğunu gösterdi. Ayrıca "ego güçleri daha düşüktü, hayatlarından daha az memnunlardı, hayatları üzerinde daha az kontrole sahip olduklarını hissediyorlardı ve uçmayı hayal eden kontrol deneklerine göre daha sık çaresiz hissediyorlardı.

Mevcut rüya görenler grubu için, çaresizlik veya kontrol kaybı gibi psikolojik koşulların, diş kaybıyla ilgili körelmiş, arketipsel rüyayı tetiklemesi mümkün görünüyor.

Aynı rüyayı gören insanların aynı şey için endişelendiklerini ortaya çıkartılar; Rüyada dişlerinin döküldüğünü görenlerin, uyanık oldukları saatlerde dişleri hakkında endişelenme olasılıkları daha yüksekti.