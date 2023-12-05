‘Hayat kurtaran’ Uygulamanın Patenti Alındı

Google, Yandex gibi internet arama motorlarına harita verisi suna Türk şirketi Başarsoft yeni bir uygulama geliştirdi. Yerli ve milli uygulamayı basın mensuplarına tanıtan Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, sunumunda şunları kaydetti:

- Ambulans şoförüsünüz intikale başladı, elinde bir adres var. Bir hedef var ama sokağı henüz bilmiyorsunuz. Bu bilmeme gerginliğine sahipsiniz. Bir hedef süreniz var 10 dakika… Varış süresi bilginiz de olmadığı için gerginliğiniz kaza yapma riskiniz çok yüksek. Ne kadar sürede varacağını söylüyoruz. Trafik az olan emniyet şeridi olan bir yola süre verdiğimiz için… Kamyoncu otobüsçüyle aynı bilgiyi kullanmadan hesap etmiş. Ambulansın elinde bilgi var. Ambulans şoförü daha emniyetli sürüşle oraya intikal ediyor. Merkezden de biz adım adım bütün süreci dijital olarak kayda alıyoruz.