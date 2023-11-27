Türkiye ile BAE Arasında Uzay Alanında İş Birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşik Arap Emirlikleri İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında uzay ve havacılık alanındaki iş birliği adımları ele alındı.

Türkiye ile BAE Arasında Uzay Alanında İş Birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Birleşik Arap Emirlikleri İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri’yi ağırladı. Görüşmede iki bakan, uzay teknolojileri ve uzaya bağımsız erişim için geliştirilebilecek ortak projeleri ele aldı.

Bakan Kacır, Türkiye’nin Milli Uzay Programı'nın başarısında uluslararası işbirliklerinin önemli olduğunu belirtti. Uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını desteklemek için doğru ülkelerle güçlü ilişkiler kurduklarını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzay alanındaki adımlarını dikkatle takip etiklerini ifade eden Kacır, “Uzay alanındaki proje ve işbirliklerimiz, ülkelerimizin ekonomisi ve ekosistemi üzerinde pozitif bir etki oluşturacak." dedi.

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# iş birliği # BAE # Uzay ve Havacılık
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