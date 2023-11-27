Ogün Samast'ın Yeni Davası Birleştirildi! Yeniden Hakim Karşısına Çıkacak

Ogün Samast hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan çocuk mahkemesinde açılan dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve aralarında Dink cinayeti sanıkları Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanıklı dava ile birleşti.

Söz konusu davada, sanıklar “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına suç işlemek” suçundan yargılanıyor.

Tutuksuz sanık Ogün Samast'ın 6 Aralık'ta yapılacak duruşmada hakim karşısına çıkması bekleniyor.