Tanju Özcan CHP'ye Geri Döndü

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'ye geri döndü.

Tanju Özcan CHP'ye Geri Döndü
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CHP Merkez Yürütme Kurulu’nda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönüş talebi değerlendirildi. Kuruldan oy çokluğuyla Özcan'ın geri dönmesi kararı çıktı.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Baba evine döndüm” dedi. Parti yönetimine teşekkür etti.

CHP Genel Başkan Özgür Özel "Herkesi baba ocağına davet ediyoruz." demişti.

CHP'ye geri dönmesi halinde Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde adaylık düşünüp düşünmediği sorulan Özcan, "İhraç edildiğim zaman da başka bir partiden aday olmayacağımı, ya CHP’den ya da bağımsız olarak yoluma devam edeceğimi söylemiştim." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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