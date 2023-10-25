İnternetiniz Lav Lambaları Aracılığıyla Şifreleniyor!

Şifreleme, en temel haliyle, verileri "metin, resim veya video" yalnızca gönderen ve alıcının şifreleme anahtarlarına sahip olduğu şekilde okuyabilecek şekilde karıştırmaktır. Her ne kadar artık bilgi işlemle ilişkilendirilse de, şifreleme yüzyıllardır varlığını sürdürüyor; kaydedilen ilk şifre, askeri subaylar tarafından gizlice iletişim kurmak için kullanılan, M.Ö. 400 civarına kadar uzanıyor.

Şifrelemede Lav Lambalarının Özellikleri

Şifreleme karmaşıklığa göre değişir. Basit ikame şifreleri (örneğin a = b, b = c, vb.) kullanarak, düz metni alıp şifrelenmiş şifreli metne dönüştürürsünüz; bu, çok basit bir şifreye sahipse veya tahmin ederse bu metni tekrar okunabilir metne dönüştürebilir anahtar. Bu arada, bilgisayar şifrelemesinde, 72.057.594.037.927.936 olasılığa sahip 56 bitlik şifreleme anahtarları, güvenlik uzmanları tarafından yenilenmiş bilgisayar ekipmanı üzerinde kaba kuvvetle 56 saat içinde çözülerek kırılmasının çok kolay olduğu kanıtlandı.

Güvenlik uzmanları, 128 bit veya daha yüksek anahtarlar kullanmanın yanı sıra, bunları mümkün olduğunca rastgele hale getirerek kırılmasını zorlaştırmaya çalışıyor. Bilgisayarlar, sıralı mantıksal "eğer öyleyse o zaman" çalışma şekliyle, rastgelelik sağlama konusunda pek iyi değiller, ancak neyse ki şifrelenmiş çok gizli WhatsApp gibi uygulamardaki gruplarınız için, lav lambaları da dahil olmak üzere bunu yapmanın başka yolları da var.

CloudFare, firmasına göre "Güçlü şifreleme için gerekli olan öngörülemeyen, kaotik verileri üretmek için, bir bilgisayarın bir rastgele veri kaynağına sahip olması gerekir. 'Gerçek dünya', rastgelelik için harika bir kaynak haline geliyor çünkü fiziksel dünyadaki olaylar öngörülemez." Lav lambası yöntemini kullanarak internetin yüzde 10'a kadarını şifreleyen firma, web sitelerinde açıklıyor.

Lav Lambası Asla İki Kez Aynı Şekli Almaz

Tahmin edilebileceği gibi, lav lambaları sürekli olarak rastgeledir. Bir lav lambasındaki lav asla iki kez aynı şekli almaz ve sonuç olarak bir grup lav lambasını gözlemlemek, rastgele veriler için harika bir kaynaktır.

CloudFare'de, çalışan ve kendi işlerini yapan yaklaşık 100 lav lambasından oluşan bir duvar var. Aralıklarla lambalara yönlendirilen bir kamera fotoğraf çekiyor. Piksellerin rastgele renkleri daha sonra bir şifreleme anahtarı oluşturmak için kullanılır.

CloudFare şöyle açıklıyor:

- Tüm dijital görüntüler aslında bilgisayarlar tarafından bir dizi sayı olarak depolanıyor ve her pikselin kendi sayısal değeri var. Böylece her görüntü, Cloudflare sunucularının daha sonra başlangıç ​​olarak kullanabileceği tamamen rastgele sayılardan oluşan bir dizi haline geliyor. Güvenli şifreleme anahtarları oluşturma noktası.

Bu anahtarın öngörülemez doğası, fark edilebilecek ve kodu kırmak için kullanılabilecek uzun sayı dizisinde belirgin bir model olmaması, onu bir şifreleme yöntemi olarak çok etkili kılarken aynı zamanda verilerinize güzel, 70'lerin retro tarzı bir hava katar. yan ürün.